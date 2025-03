Países con visados de permiso de Trabajo Temporal o Specified Skilled Worker Visa

Los visados de trabajo temporal permiten a los extranjeros trabajar en un país por un período limitado. Estos visados suelen estar vinculados a una oferta de empleo específica y pueden tener requisitos de elegibilidad variables. Aquí hay una descripción general de algunos países que ofrecen este tipo de visado

Estados Unidos

Visa H1B Destinada a trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos teóricos o técnicos. Suele utilizarse en campos como la tecnología, la ingeniería y las finanzas. Hay un límite anual en el número de visas H1B disponibles.

Visa HA Para trabajadores agrícolas temporales. Permite a los empleadores contratar trabajadores extranjeros cuando no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles.

Visa HB Para trabajadores temporales no agrícolas. Se utiliza en sectores como la construcción, la hostelería y el turismo.



Canadá

Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP) Permite a los empleadores canadienses contratar trabajadores extranjeros cuando no hay trabajadores canadienses disponibles. Incluye varias corrientes, como trabajadores agrícolas, trabajadores de baja cualificación y trabajadores de alta cualificación.



Australia

Visa de Subclase 482 (Visa de Escasez de Habilidades Temporales) Permite a los empleadores australianos patrocinar a trabajadores extranjeros para cubrir puestos de trabajo en ocupaciones especializadas. Requiere que el empleador demuestre que no hay trabajadores australianos disponibles para el puesto.



Alemania

Visa de Trabajo Temporal Permite a los extranjeros trabajar en Alemania por un período limitado. Requiere una oferta de empleo y la aprobación de la Agencia Federal de Empleo.



Reino Unido

Visa de Trabajador Calificado (Skilled Worker Visa) Reemplazó la anterior Visa de Nivel 2 (Tier 2). Permite a los empleadores británicos contratar trabajadores extranjeros para puestos de trabajo calificados. Requiere una oferta de empleo de un empleador patrocinador y cumplir con los requisitos de salario y habilidades. El sistema de puntos evalúa a los solicitantes según diversos factores, como la educación, la experiencia laboral y el dominio del inglés.

Visa de Trabajador Temporal (Temporary Worker visa) Este visado abarca varias subcategorías, como Trabajador Creativo y Deportivo (Creative and Sporting Worker visa) Trabajador de Caridad (Charity Worker visa) Trabajador Religioso (Religious Worker visa) Acuerdo de Movilidad Juvenil (Youth Mobility Scheme)



Japón

Visa de Trabajador Especializado (Specified Skilled Worker Visa) Creada para abordar la escasez de mano de obra en sectores específicos. Permite a los trabajadores extranjeros con habilidades especializadas trabajar en Japón por un período limitado. Sectores prioritarios construcción, agricultura, enfermería, hostelería y construcción naval. Hay dos categorías la primera requiere un cierto nivel de habilidad y la segunda requiere un nivel más alto.

Visa de Ingeniero/Especialista en Humanidades/Servicios Internacionales Para profesionales con conocimientos especializados en campos como la ingeniería, la tecnología de la información, el derecho y los negocios.



Nueva Zelanda

Visa de Trabajo de Empleador Acreditado (Accredited Employer Work Visa) Permite a los empleadores acreditados contratar trabajadores extranjeros para cubrir puestos de trabajo. Requiere una oferta de empleo y cumplir con los requisitos de salario y habilidades. El sistema de puntos evalúa a los solicitantes según diversos factores, como la experiencia laboral y las calificaciones.

Visa de vacaciones de Trabajo (Working holiday visa) Para jovenes de varios paises que quieren viajar y trabajar temporalmente en Nueva Zelanda.



Otros Países Relevantes

Corea del Sur Ofrece la Visa E7 para profesionales extranjeros con habilidades especializadas. También tiene programas de visas para trabajadores temporales en sectores como la agricultura y la manufactura.

Singapur Cuenta con varios tipos de visas de trabajo temporal, como el Employment Pass (EP) para profesionales altamente calificados y el S Pass para trabajadores de nivel medio. Los requisitos de elegibilidad varían según el tipo de visa.

Irlanda Ofrece el Critical Skills Employment Permit, para trabajos de alta demanda. Ofrece el General Employment Permit, para trabajos que no entran en la lista de trabajos de alta demanda.

Paises Bajos Ofrece el permiso unico (GVVA), que es un permiso combinado de residencia y trabajo que permite a los extranjeros trabajar en los Países Bajos.



Consideraciones Clave

Los requisitos y las condiciones de los visados de trabajo temporal pueden cambiar con frecuencia.

Es fundamental obtener información actualizada de fuentes oficiales, como los sitios web de los gobiernos y las embajadas.

Se recomienda buscar asesoramiento legal y profesional para garantizar el cumplimiento de los requisitos y evitar problemas durante el proceso de solicitud.

Consideraciones Importantes

Los requisitos de elegibilidad para los visados de trabajo temporal pueden ser complejos y variar según el país y el tipo de visado.

Es fundamental obtener una oferta de empleo de un empleador que esté dispuesto a patrocinar el visado.

Se recomienda buscar asesoramiento legal y profesional para navegar por los procesos de solicitud.

Tabla de Visados de Trabajo Temporal

País Tipo de Visado Requisitos Básicos Sectores Prioritarios Estados Unidos H1B Oferta de empleo, ocupación especializada, salario mínimo Tecnología, ingeniería, finanzas Estados Unidos HA Oferta de empleo, escasez de trabajadores estadounidenses Agricultura Estados Unidos HB Oferta de empleo, escasez de trabajadores estadounidenses Construcción, hostelería, turismo Canadá Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (TFWP) Oferta de empleo, escasez de trabajadores canadienses Agricultura, baja y alta cualificación Australia Visa de Subclase 482 Oferta de empleo, escasez de trabajadores australianos, ocupación especializada Diversos sectores Alemania Visa de Trabajo Temporal Oferta de empleo, aprobación de la Agencia Federal de Empleo Diversos sectores Reino Unido Visa de Trabajador Calificado Oferta de empleo, empleador patrocinador, salario mínimo, habilidades Diversos sectores Reino Unido Visa de Trabajador Temporal Varía según la subcategoría Creativo, deportivo, caridad, religioso, etc. Japón Visa de Trabajador Especializado Oferta de empleo, habilidades especializadas Construcción, agricultura, enfermería, hostelería, etc. Japón Visa de Ingeniero/Especialista en Humanidades/Servicios Internacionales Conocimientos especializados Ingeniería, tecnología de la información, derecho, negocios Nueva Zelanda Visa de Trabajo de Empleador Acreditado Oferta de empleo, empleador acreditado, salario mínimo, habilidades Diversos sectores Nueva Zelanda Visa de vacaciones de Trabajo Varía según el país de origen Depende del país de origen Corea del Sur Visa E7 Habilidades especializadas Diversos sectores Singapur Employment Pass (EP) Alta cualificación Diversos sectores Singapur S Pass Cualificación media Diversos sectores Irlanda Critical Skills Employment Permit trabajos de alta demanda trabajos de alta demanda Irlanda General Employment Permit trabajos que no entran en la lista de trabajos de alta demanda trabajos que no entran en la lista de trabajos de alta demanda Países Bajos GVVA Permiso combinado de residencia y trabajo. Diversos sectores. Consideraciones Importantes Los requisitos específicos y los procesos de solicitud pueden variar.

Es fundamental obtener información actualizada de fuentes oficiales, como los sitios web de los gobiernos y las embajadas.

Se recomienda buscar asesoramiento legal y profesional para garantizar el cumplimiento de los requisitos y evitar problemas durante el proceso de solicitud.

