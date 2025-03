Países con visados de residencia para StartUps o empresarios emergentes

Países con visados para startups o empresarios emergentes

Varios países han implementado programas de visas diseñados específicamente para atraer a emprendedores y fundadores de startups. Estos visados buscan fomentar la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo. Aquí hay algunos de los países con programas de visas para startups

Canadá

Programa de Visas para Empresas Emergentes (Start-Up Visa Program) Este programa permite a emprendedores extranjeros obtener la residencia permanente al establecer un negocio innovador en Canadá. Los solicitantes deben obtener el respaldo de una organización designada, como un fondo de capital de riesgo, un grupo de inversores ángeles o una incubadora de empresas.



Reino Unido

Visa de Startup (Startup Visa) Este visado está diseñado para emprendedores que desean establecer un negocio innovador en el Reino Unido. Los solicitantes deben obtener el respaldo de una organización aprobada, como una incubadora o aceleradora de empresas.



Francia

French Tech Visa Este programa facilita la obtención de visados para fundadores de startups, empleados y inversores que desean trabajar en el sector tecnológico francés. Ofrece un proceso simplificado y rápido para obtener un permiso de residencia.



Italia

Italia Startup Visa Este visado está dirigido a emprendedores de fuera de la UE que desean establecer una startup innovadora en Italia. Ofrece un proceso de solicitud simplificado y rápido.



Países Bajos

Startup Visa Países Bajos Este visado permite a emprendedores extranjeros con ideas de negocio innovadoras permanecer un año en los países bajos para desarrollar su idea de negocio. Requiere la ayuda de un facilitador.



Consideraciones importantes

Tabla de Visados para Startups

País Tipo de Visado Requisitos Básicos Beneficios Clave Canadá Programa de Visas para Empresas Emergentes Respaldo de organización designada, negocio innovador Residencia permanente Reino Unido Visa de Startup Respaldo de organización aprobada, negocio innovador Permiso de residencia Francia French Tech Visa Proyecto tecnológico innovador Proceso simplificado y rápido Italia Italia Startup Visa Negocio innovador, plan de negocios Proceso simplificado y rápido Países Bajos Startup Visa Países Bajos Idea de negocio innovadora, facilitador Permiso de residencia temporal Consideraciones Importantes Los requisitos específicos y los procesos de solicitud pueden variar.

