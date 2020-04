Países donde han emigrado los Venezolanos y porqué eligen cada destino

¿Donde han emigrado los Venezolanos y porqué eligen cada destino?

De acuerdo a la PLATAFORMA DE COORDINACIÓN PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES DE VENEZUELA, R4V, que lleva estadísticas detalladas sobre el éxodo masivo de venezolanos los números reales se acercan a los 4 millones de almas que han cruzado las fronteras huyendo de la crisis humanitaria, por cualquier tipo de medio, sea caminando, en vuelos comerciales, automóviles o buses que realizan rutas para migrantes.

La Cifra: 3,706,624

Última actualización 11 Apr 2019

De acuerdo al portal https://r4v.info/es/situations/platform

Según R4V, el 11 abril la plataforma registró un total de 3’706.624 refugiados y migrantes en todo el mundo, de los cuales 3 millones aproximadamente están en América Latina y el Caribe.

Los países que más venezolanos han recibido, hasta la fecha, son: Colombia (1,2 millones), Perú (728.000), Chile (288.000), Ecuador (221.000) y Argentina (130.000).

Las rutas

Esta plataforma detalló las rutas que han tomado los migrantes y refugiados para salir del país. Un mapa diseñado por R4V, en conjunto con Acnur, OIM y Migración Colombia, muestra cuatro puntos principales donde arranca la migración en Venezuela (tres en la frontera con Colombia y uno en Brasil).

Para el caso de los migrantes que inician su travesía a través de Colombia, ellos se dirigen por todo el centro del territorio hasta la frontera sur con Ecuador. Luego, atraviesan suelo ecuatoriano hasta la frontera con Perú. De allí, bordean la costa peruana con dirección a Chile para luego pasar hacia Argentina, Uruguay y Paraguay.

¿Donde emigrar? Esta es una lista actualizada de los países que los venezolanos han preferido para emigrar y comentarios al respecto del papeleo requerido, trabajo, residencia, oportunidades, etc..

PAÍS Porque eligieron este país Oportunidades de Trabajo y residencia legal Colombia Colombia es tal vez el país que me mejor ha tratado a los venezolanos al respecto de darles un permiso de permanencia tempora, obtener la residencia legal, trabajar, y quedarse de forma legal en su territorio, se facilita aún más cuando la persona que desea quedarse tiene familiares directos en Colombia, pues puede adoptar si así lo desee la doble nacionalidad En Colombia se puede trabajar desde quienes realizan oficios de trabajo a destajo hasta quienes tiene un profesión altamente calificada, el proceso que se debe realizar no es de los más engorrosos pero se debe tener si es posible todo apostillado para agilizarlo

Chile Como Colombia, Chile ha abierto las puertas a los Venezolanos, hasta prepararon una visa de responsabilidad democrática para quienes deseen vivir permanentemente en Chile, tengan una profesión u oficio que aportar a la sociedad, desde el primer momento que un venezolano llega a Chile es amablemente recibido Para trabajar en Chile se debe llevar apostillado los antecedentes penales, titulo universitario si se tiene, acta de nacimiento, acta de matrimonio según sea el caso

Peru Despues de Colombia es el país que más ha recibido venezolanos, con mas de 700mil migrantes censados, Perú tiene un mercado laboral bastante competitivo, como en todos los casos se debe apostillar cada documento que se tenga , Perú tiene un tratado de libre comercio con EEUU y su moned es el Dólar Americano

Argentina Uno de los primeros países en admitir titulos universitarios de Venezolanos sin necesidad de apostillarse fue Argentina, El gobierno Argentino ha realizado muchos aportes a la crisis humanitaria de Venezuela, el proceso de legalización se puede hacer desde el primer día Aunque Argentina tiene la segunda inflación más alta despues de Venezuela, el mercado laboral es amplio y se puede encontrar trabajo desde mesoneros hasta ingenieros de software y médicos

Ecuador Ecuador es un país de tránsito fronterizo, aunque muchos venezolanos se quedan allí, recientemente se han visto muchos casos de xenofobía hacia los venezolanos en este territorio. La moneda de Ecuador es el dólar americano, los salarios son bajos y los trabajos para profesionales pocos, se ven más trabajos para quienes conocen un oficio no titulado

Panamá Panamá ha recibido casi 100mil venezolanos, la mayoria estan en ese pais antes del endurecimiento de los requisitos de entrada que paró en seco la ola migratoria , en la actualidad es muy difícil entrar y quedarse legalmente en este país. En Panamá no es fácil ni barato establecerse legalemente, se debe disponer de un capital de casi $20mil dolares para una familia pequeña, para un año de gastos sin incluir el papeleo

Brasil Aunque parezca increible por aquello de la barrera del idioma, en Brasil se han quedao casi 100mil venezolanos hasta la fecha , la mayoría son de los estados del Sur de Venezuela pero algunos que tomaron esa ruta hacia los países de más al sur, se quedaron allí ya que les ofrecieron trabajo bien remunerado En Brasil se requiere mucha fuerza laboral para diversos oficios, los profesionales deben buscar hablar inglés al menos para ubicarse mejor

México México es uno de los países más antagonista de la migración Venezolana, solo los que desean pasar calamidades y sufrir ataques de xenofobia prueban suerte allí, aun con todo eso casi 40mil venezolanos viven en ese país. Trabajo mal remunerado a menos que sea contratado por una trasnacional que le gestione toda la documentación

Uruguay Uruguay es poco solicitado como país para migrantes venezolanos, pero es un país que necesita personas con esperiencia , profesionales etc. Si bien vivir en Montevideo es muy caro, una familia podría gastar más de $4000 mensuales, los profesionales son bien remunerados según sea el caso.

Costa Rica Costa Rica no ha sido de los más solicitados por los venezolanos, los trámites para estar legal son muy engorrosos Malos sueldos, trámites migratorios engorrosos

Canadá Canadá tiene un doble discurso, supuestamente apoya a los venezolanos pero pone junto a EEUU las peores trabas para los migrantes Trámites migratorios engorros o imposibles, No se puede trabajar legalmente ya que los requisitos son muy estríctos, pocos logran el objetivo

EEUU Otro país que tiene un doble discurso, supuestamente apoya a los venezolanos pero pone junto a EEUU las peores trabas para los migrantes Tiene un proceso para trámites de legalización prácticamente imposibles de cumplir, No se puede trabajar legalmente ya que los requisitos son muy estrictos, pocos lograr el objetivo, los que se quedan andan como ilegaltes huyendo de las autoridades o intentan pedír asilo político aun cuando no llenan los requisitos.

Bolivia No es muy solicitado solo es de tránsito Trabajos informales y oficios a destajo en su mayoría

Paraguay Poco solicitado pero el ingreso como migrante venezolano está apoyado por las autoridades que permiten quedarse legalmente Se puede trabajar legalmente, sueldos bajos

