Países «Ricos» acaparan Vacunas contra el COVID-19.

De acuerdo a una publicación en el British Medical Journal y en datos de organizaciones de ayuda humanitaria, se ha evidenciado que países que solo representan solo el 14% de la población mundial, compraron de forma anticipada el 53% de las dosis de las vacunas más prometedoras y que están o por salir a ser utilizadas en vacunaciones masivas o ya están distribuyéndose en los hospitales de los precitados países.

Diversas voces denuncian la situación.

Si bien la humanidad está plagada de extremismos y contrastes, lo peor es lo más recientemente visto, donde los países ricos han dejado a los países pobres sin inventario de vacunas.

Según un estudio realizado por una alianza de organizaciones de ayuda humanitaria, entre las que se encuentra Amnistia Internacional, la Oxfam, Frontline AIDS y Justicia Global Ya, los países con más recursos estarían acaparando las vacunas contra el coronavirus.

De hecho la People Vaccine Alliance, el nombre en inglés que se ha puesto el grupo, advierte que “al menos el 90% de 67 países de bajos recursos” no tienen mucho chance de vacunarse en el 2021, debido a que los países más poderosos financieramente han reservado más vacunas de lo que necesitan.

“La Universidad de Oxford y AstraZeneca se han comprometido a distribuir el 64% de su vacuna en los países en desarrollo, pero en el mejor de los casos esto llegará a sólo el 18% de la población mundial el próximo año”. El estudio también señala que 67 países de bajos ingresos, hasta el momento, no han hecho ninguna compra a las ocho compañías que llevan el liderato con la creación de vacunas contra el coronavirus y que han recibido fondos públicos (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford, Novavax, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, Gamaleya-Sputnik y Sinovac).

No es primera vez que sucede,en la anterior pandemia de la H1N1, los mismos países ricos compraron exceso de vacunas que terminaron botándolas y en el mejor de los casos donándolas casi en su fecha de vencimiento.

Fuente. Naciones Unidas, Alianza por la Vacuna.

