La ensalada de pollo con pasta, es una opción practica, deliciosa y saludable, es muy útil cuando nos quedo ya pasta cocida o pechugas de pollo cocidas.

Ingredientes

– 2 pechugas de pollo

– 100 gramos de queso

– hojas de lechuga bien tiernas

– algunas hojitas de albahaca

– pimienta

Preparación – Hervir la pasta en abundante agua, con sal a gusto.

– Realiza las pechugas de pollo a la plancha, como se indica en la receta de pechuga de pollo a la plancha, como las hacemos habitualmente. condimentar con pimienta a gusto.

– Lavar bien las hojas de lechuga y las de albahaca.

– Cortar las pechuga de pollo a la plancha en cubos.

– Cortar el queso en cubos.

– En un recipiente, plato o fuente, colocamos la pasta cocida, los cubos de pollo, los cubos de queso y las hojas de lechuga. Mezclar.

– Agregar las hojas de albahaca.

– Si se desea adicionar un algo de aceite vegetal al plato.

En : Gastronomía