«Palabra de Hombre» en bachata de Ralphy Dreamz

Miami, FL.- (@MinayaPR) El fenómeno de la bachata joven Ralphy Dreamz sigue sin detenerse en su ritmo acelerado de lanzamientos y así lo demuestra su nueva bachata «Palabra de Hombre» que lanza hoy bajo la producción de ParkEast Music y la distribución mundial de The Orchard.

«Sigo buscando en mis raíces, tratando de sacarle todo a mis origen cibaeño, con bachatas de ‘amargue’ y mucho sentimiento» expresa el artista quien se encuentra actualmente en La Vega, República Dominicana, preparando sus próximos lanzamientos que presentará junto a 3 vídeos musicales.

«Aquí nadie va a llorar» es parte del coro de este tema que promete convertirse en otros de sus grandes éxitos que acompañan a Ralphy mediante sus plataformas, que han sido apoyada por miles y miles de fans en sus redes como Youtube, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Amazon Music entre otras.

Esta canción es originalmente interpretada por el reconocido cantante mexicano El Fantasma, donde el mensaje relata que luego de un rompimiento, él no va a llorar por ella y la situación en la que los metió. Él expresa que borrará todos los mejores recuerdos de sus pensamientos, sin embargo, le garantiza que ella llorará por él, cuando empiece a recordarlo.