Palacio de Eventos de Maracaibo con capacidad para albergar 250 casos de COVID-19, FOTOS

Palacio de Eventos para albergar 250 casos de COVID-19 , informé el Alcalde Casanova

Con 250 camas distribuidas en 5 salones, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo culminó la primera fase de acondicionamiento del Palacio de Eventos, donde se aislarán a los pacientes menores de 50 años que resulten positivos de COVID-19 en la prueba PCR y los casos asintomáticos.

La entrega de estos espacios se realizó el martes 4 de agosto, justamente un mes después de anunciar que el Palacio de Eventos se convertiría en un hotel hospitalario, por lo que el alcalde Casanova agradeció a su propietario Giuseppe De Pinto, por contribuir a la lucha contra la COVID 19 en el municipio.

Al entregar estos espacios, el Alcalde de Maracaibo explicó que la capacidad proyectada en el Palacio es de 1000 camas distribuidas en un total de 15 salones, de los cuales los 10 restantes serán habilitados paulatinamente.

Esta primera fase representa un paso adelante en la batalla contra la COVID-19 , pues se trata de áreas que cumplen con todas las normas de la Organización Mundial de la Salud y con los parámetros establecidos por el gobierno Nacional.

En cuanto a la atención de los pacientes, Casanova explicó que la misma está garantizada con 20 profesionales entre médicos y enfermeras que cumplirán sus esquemas de guardia, con sus respectivos equipos de bioseguridad. En caso de presentarse alguna emergencia, se cuenta con un sistema de oxígeno y toda la atención primaria mientras se remite el caso.

El proceso de ingreso se inicia en el área de recepción, donde se sostiene una primera conversación con el personal de salud que toma sus datos y le asigna el cubículo para el aislamiento.

Al respecto, la directora de Salud Maracaibo, doctora Lismar Rojas agregó que al ingresar cada persona recibirá un kit para su aseo personal. Además se les brindará una atención integral, psicológica, la alimentación y la vinculación con la familia a través de la recepción de envíos.

En esta jornada acompañaron al alcalde, la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascon; el director general de la Alcaldía, César Garrido; la directora de Infraestructura, Alba Canquis y el encargado del Palacio de Eventos, Jhonatan Romay.

NOTA DE PRENSA