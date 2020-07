Palacio de Eventos será usado para aislar casos de COVID-19 en Maracaibo

Palacio de Eventos se convierte en nuevo espacio hospitalario para aislar casos de COVID-19 en Maracaibo

Con una capacidad para albergar a unas 2.500 personas, el Palacio de Eventos se sumó este viernes 3 de julio a los espacios destinados a aislar a los casos sospechosos de coronavirus en Maracaibo.

El anuncio fue hecho por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, al destacar que esto forma parte de una alianza con los propietarios del Palacio de Eventos, para contribuir a la lucha contra el COVID 19 en el municipio.

El alcalde Casanova detalló que el Palacio de Eventos cuenta con 15 salones con capacidad para unas 1. 500 personas y tiene un Anfiteatro y el Salón Venezuela con un aforo para 1.000 personas.

En ese sentido, el Alcalde resaltó que los espacios serán adecuados con camas y los equipos médicos necesarios para garantizar una óptima atención a los casos sospechosos.

NOTA DE PRENSA