Cómo preparar Pan de maíz

A falta de harina de trigo buena es harina para polenta… Ingredientes – 50 grs de levadura fresca

– Media taza de polenta

– 70 grs de manteca fría

– una cucharadita de sal

– media taza de miel

– dos cucharadas soperas de azucar

Preparación PASO 1 Disolvemos 50 grs de levadura fresca en media taza de agua tibia. Por otro lado, ponemos en un bol: media taza de polenta, 70 grs de manteca fría, una cucharadita de sal, media taza de miel, dos cucharadas soperas de azúcar. PASO 2 Agregamos 3/4 de taza de agua hirviendo y mezclamos hasta amalgamar todo. Por más que el agua haya estado hirviendo, los otros ingredientes le van a bajar la temperatura. Al bol le sumamos la levadura disuelta. Revolvemos. Adicionamos un huevo y tres tazas de harina común. PASO 3 Espolvoreamos con mas azucar molida. Dejamos leudar una media hora. Y cocinamos en horno moderado hasta que al meter un palillo en el centro salga sin masa adherida. Calculen que les llevara unos 40 minutos. PASO 4 Si lo quieren para acompañar algunos quesos o hasta jamón cocido, pueden evitar espolvorear con el azucar y no agregar las dos cucharadas de la misma a la mezcla.

