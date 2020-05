Pandemia del Coronavirus dispara el desempleo y la pobreza en EEUU

Pandemia de Coronavirus dispara el desempleo en EEUU. Las nuevas peticiones de subsidios estatales por desempleo alcanzaron un total ajustado por factores estacionales de 2,123 millones en la semana que terminó el 23 de mayo, lo que se compara con la cifra revisada de 2,446 millones de la semana previa, dijo el jueves el Departamento del Trabajo.

Economistas consultados por Reuters habían proyectado que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo disminuyeran a 2,1 millones en la última semana.

Aunque las peticiones han descendido constantemente desde que tocaron un récord de 6,867 millones a fines de marzo, pero no se han ubicado por debajo de los 2 millones desde mediados de marzo.

El asombroso alto nivel de pedidos ha persistido aun cuando empresas no esenciales están comenzando a reabrir tras los cierres de mediados de marzo para controlar la propagación de covid-19, una muestra de que la economía podría tardar un tiempo en recuperarse de una depresión inducida por el coronavirus.

“Me preocupa que estemos viendo una segunda ronda de despidos en el sector privado que, junto con un número creciente de recortes en el sector público, está aumentando la cantidad de personas desempleadas”, dijo Joel Naroff, economista jefe de Naroff Economics.

