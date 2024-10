La ciencia advierte que una pandemia de hongos provocada por el cambio climático como en «The Last of Us» es altamente posible.

¿Podría el aumento del calor hacer que los hongos oportunistas se conviertan en una amenaza global?

La situación es compleja, muchos científicos se niegan a aceptarlo pero tal como los físicos niegan las leyes de la física que no conocen, que un factor como el aumento del calor provoque una pandemia global es altamente posible y lo vamos a explicar aquí.

Para empezar debemos conocer que son los hongos.

Adaptación al calor:

Muchos hongos tienen la capacidad de adaptarse a diferentes temperaturas. El aumento gradual de las temperaturas globales podría favorecer la selección natural de aquellos hongos que actualmente tienen limitaciones para crecer en ambientes más cálidos. Estos hongos podrían adquirir características que les permitan prosperar en un rango de temperatura más amplio, incluyendo la temperatura corporal humana.

Expansión de rangos geográficos:

Los hongos oportunistas podrían expandir su rango geográfico hacia regiones que antes eran demasiado frías para ellos. Esto aumentaría el número de personas expuestas a estos patógenos y, por lo tanto, el riesgo de infección.

Debilitamiento del sistema inmunológico:

El calor extremo puede debilitar el sistema inmunológico humano, haciéndonos más susceptibles a infecciones, incluyendo las causadas por hongos.

Interacción con otras enfermedades:

El cambio climático también puede afectar la distribución de otros patógenos, como los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue o el Zika. La coinfección con hongos y otros patógenos podría agravar las enfermedades y aumentar la mortalidad.

Ejemplos de hongos oportunistas que podrían verse afectados:

Coccidioides: Estos hongos causan la fiebre del Valle, una enfermedad pulmonar que se ha vuelto más común en algunas regiones de los Estados Unidos debido al cambio climático.

Estos hongos causan la fiebre del Valle, una enfermedad pulmonar que se ha vuelto más común en algunas regiones de los Estados Unidos debido al cambio climático. Cryptococcus: Este hongo puede causar meningitis, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. El aumento de las temperaturas podría favorecer su crecimiento y propagación.

Este hongo puede causar meningitis, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. El aumento de las temperaturas podría favorecer su crecimiento y propagación. Aspergillus: Estos hongos pueden causar infecciones pulmonares y diseminadas, especialmente en personas inmunocomprometidas.

¿Qué podemos hacer?

Investigación: Es fundamental invertir en investigación para comprender mejor cómo el cambio climático afecta la distribución y la virulencia de los hongos.

Es fundamental invertir en investigación para comprender mejor cómo el cambio climático afecta la distribución y la virulencia de los hongos. Vigilancia: Se deben establecer sistemas de vigilancia para detectar tempranamente los brotes de enfermedades fúngicas y evaluar su relación con el cambio climático.

Se deben establecer sistemas de vigilancia para detectar tempranamente los brotes de enfermedades fúngicas y evaluar su relación con el cambio climático. Prevención: Es necesario tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.

Salud pública: Se deben fortalecer los sistemas de salud para diagnosticar y tratar las infecciones fúngicas de manera efectiva.

¿Puede sucede a corto o mediano plazo por el aumento de la temperatura?

La posibilidad de una pandemia por hongos a corto o mediano plazo debido al aumento de las temperaturas es un tema que preocupa cada vez más a los científicos.

Si bien la idea de una pandemia fúngica a gran escala, como la representada en obras de ficción como «The Last of Us«, es fascinante, es importante analizarla desde una perspectiva científica.

¿Qué factores podrían favorecer una pandemia fúngica?

Cambio climático: El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos crean condiciones más favorables para la proliferación de hongos. Algunas especies pueden adaptarse a temperaturas más altas y expandir sus rangos geográficos.

Resistencia a los antifúngicos: Al igual que ocurre con las bacterias, los hongos pueden desarrollar resistencia a los medicamentos, lo que dificulta su tratamiento.

Debilitamiento del sistema inmunológico: El estrés, la mala nutrición y ciertas enfermedades pueden debilitar nuestro sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a infecciones fúngicas.

Globalización: Los viajes internacionales y el comercio global facilitan la rápida propagación de enfermedades infecciosas, incluyendo las causadas por hongos.

¿Qué tan probable es?

Si bien estos factores aumentan el riesgo, es importante destacar que no existe una evidencia concluyente que sugiera que una pandemia fúngica a gran escala sea inminente. Los hongos tienen ciertas limitaciones que dificultan su capacidad para causar pandemias a nivel mundial:

Temperatura óptima: La mayoría de los hongos prefieren temperaturas más bajas que las del cuerpo humano. Si bien algunos pueden adaptarse, este proceso lleva tiempo.

Transmisión: Los hongos generalmente se transmiten por contacto directo, inhalación de esporas o a través de vectores como el suelo contaminado. Esto limita su capacidad de propagación en comparación con virus como el SARS-CoV-2.

Sistema inmunológico humano: Nuestro sistema inmunológico está diseñado para combatir una amplia variedad de patógenos, incluyendo hongos.

Entonces, ¿cuál es la conclusión?

La posibilidad de una pandemia fúngica no debe descartarse por completo, pero tampoco debe generar pánico.

Es fundamental continuar investigando y monitoreando la situación, así como tomar medidas para fortalecer los sistemas de salud y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas.

En resumen, la probabilidad de una pandemia por hongos a corto o mediano plazo es difícil de determinar con exactitud. Si bien el cambio climático y otros factores aumentan el riesgo, existen múltiples barreras que dificultan la ocurrencia de un evento de esta magnitud.

El aumento de las temperaturas representa una amenaza real y creciente para la salud humana. Los hongos oportunistas podrían convertirse en un problema de salud pública a nivel global si no se toman medidas para abordar el cambio climático y fortalecer los sistemas de salud.

Fuentes a consultar: CDC, Medlineplus, OMS

La ciencia advierte que una pandemia de hongos provocada por el cambio climático como en «The Last of Us» es altamente posible was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.