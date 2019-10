Papas rellenas con huevo y tocino

No importa la ocasión, una ensalada siempre cae bien. Esta receta es deliciosa, fácil de preparar y seguro que a todos les va a encantar.

Ingredientes

2 papas grandes

3 rebanadas de tocino cocido

4 huevos

100g de queso emmental rallado

hojas de cilantro para decorar

Preparación

Envuelve las papas en papel aluminio y cocinarlas en el horno durante 1 hora a 200ºC.

Sacarlas del horno y espera a que se enfríen, córtalas por la mitad.

Con una cuchara retirar parte del centro. Rellenamos primero con mantequilla, luego con una cucharada de queso, seguido por el huevo, el tocino y por último cúbrelas con más queso.

Volvemos y las colocamos en el horno durante 8 minutos a 160ºC. Decora con cilantro y sirve.

