Papitas colombianas con perejil, ajo y mantequilla

Ingredientes (6 personas)

1 kg de papas colombianas

100 g de mantequilla

1 taza de perejil fresco

6 dientes de ajo machacados

1 Cda. de sal

Preparación

Se ponen a hervir las papitas colombianas en agua con sal por 15 minutos.

Se retiran y se colocan en un molde refractario.

En una olla o sartén se sudan los ajos en mantequilla, se agrega el perejil

y la sal.

Se cubren las papitas con la mezcla.

Se calienta por unos minutos en el horno, tapando el molde con papel aluminio.

Se sirven como acompañante de pescado, pollo o carne de res a la parrilla o guisada.

Papitas colombianas con perejil, ajo y mantequilla was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.