Papo Medina Presenta su Nuevo Sencillo “Salsa Pa’ Todo El Día”

El icónico sonero Papo Medina regresa con un nuevo sencillo que promete encender las pistas de baile. “Salsa Pa’ Todo El Día”, una composición del talentoso cubano Jorge Del Valle cuenta con un arreglo musical de Ramón Sánchez y la percusión vibrante de Luisito Quintero.

Latin Expression, también conocida como Expresión Latina, no es una agrupación nueva en el ambiente salsero. Esta tremenda orquesta, formada en Seattle en mayo de 1986 por el compositor y cantante Francisco “Papo” Medina, en colaboración con su hijo Jr. Medina, Ted Bowden, Dennis Haldane y otros músicos talentosos, ha dejado una huella imborrable en el género.

Hoy día, esta agrupación de 12 piezas está compuesta por vocalistas, vientos, y una sección de ritmo y percusión. Esta combinación ha convertido a Latin Expression en una orquesta poderosa, logrando presentaciones desde Canadá hasta Los Ángeles, llenando salones, clubes y festivales, siempre deleitando al bailador.

En 1997, Papo Medina y su orquesta lanzaron su primer CD titulado Realidad bajo el sello Tocolo Música. Esta producción, nominada para un premio NAMA, incluyó ocho composiciones originales, destacándose las favoritas de la fanaticada, Realidad y Aléjate.

El año 2005 trajo el esperado lanzamiento de 9 Días de Rumba, grabado en Medellín, Colombia. Producido por Papo Medina con arreglos y dirección de Orlando Libreros, este álbum incluye la participación especial de Diego y Jaime Gallé, quienes aportaron el sabor colombiano a la salsa puertorriqueña. Con 11 canciones, este álbum fue diseñado para los bailadores y amantes de la salsa.

Latin Expression fue descrita como “El secreto mejor guardado de la salsa del noroeste”, pero con el lanzamiento internacional de 9 Días de Rumba, el secreto ya está fuera.

En 2019, Papo Medina regresó con la producción discográfica Nunca Es Tarde, trabajada desde 2017, que incluye el éxito La Rumba De Papo, deleitando a los salseros hasta la fecha. El Maestro Papo Medina, incansable trabajador del género, sigue aportando al mundo de la salsa con su inigualable talento.

