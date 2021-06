Para 2025 habrá 85 millones de terminales 5G en América Latina, según Counterpoint Research

“En América Latina, el 80 por ciento del mercado de smartphones es por debajo de los 200 dólares. Entonces necesitamos dispositivos que lleguen a ese precio para que realmente explote el mercado. Hay dos inconvenientes: por un lado, no hay suficientes redes, y no hay suficientes chips a nivel global. Por eso es que aún los vendors, los OEM, no están empujando realmente aún la tecnología a través de la oferta de dispositivos suficientemente competitivos en la región”, explicó Tina Lu, Analista Principal de Counterpoint Research.

Durante el seminario web “El rol de los dispositivos en el crecimiento de 5G” organizado por 5G Americas, la experta aseguró que “esto va a cambiar a partir de 2022. Para 2025 vamos a tener 85 millones de unidades entre CPEs y smartphones 5G en la región. Brasil, Chile y México van a ser quienes liderarán en el corto plazo el crecimiento en smartphones”.

El crecimiento de las ventas de dispositivos 5G a nivel global será mucho más rápido que el de sus pares 4G, de acuerdo con la firma de investigación de mercado Counterpoint Research. “En 4G, al tercer año veíamos 83 millones de dispositivos, y recién al cuarto año veíamos más de 200 millones. Ahora en cuanto a 5G, vemos que ya al tercer año de la tecnología habrá ventas de 565 millones de dispositivos, y para el sexto año, más de 1.000 millones contra 900 millones de 4G”, explicó Lu.

“Para este año estamos previendo un mercado de 570 millones de dispositivos 5G en el mundo. Esto se logra también porque el precio baja estrepitosamente. En 2019 preveíamos que el precio promedio del dispositivo iba a llegar a 484 dólares para el año 2024. Sin embargo, el año pasado reducimos los pronósticos a 371 dólares. Se debe a que las empresas que manufacturan los chipsets están lanzando productos más económicos”, detalló.

“Si bien para América Latina el precio de 371 dólares es alto, a nivel global no es mucho más que el 20 por ciento más que la media de mercado. En 3-4 años vamos a estar viendo que los precios de dispositivos estarán al mismo nivel que 4G y 3G en este momento. En algunos mercados hubo ya equipos de nivel de entrada (entry level) 5G a 140 dólares lanzados a final del año pasado”, concluyó la analista.

