Parachute, Música honesta y visceral hecha desde el corazón

Mateo López es un diseñador gráfico e ilustrador colombiano que toda su vida ha estado conectado con la música. Es el encargado de darle vida Parachute, un proyecto musical que nace del descubrimiento de proyectos solistas de músicos como Tony Sly (No Use For a Name), Joey Cape (Lagwagon) y Frank Turner en donde estos artistas muestran su lado más íntimo y personal.

Parachute se forma en 2016 inspirado por la vida y por esas sorpresas que tiene el día a día. Folk, punk rock, indie y pop son los géneros musicales que le dan forma a este proyecto acústico.

«Soy un entusiasta, desde muy pequeño estuve en bandas y con el tiempo quise explorar nuevos sonidos. Por eso, le di vida a este proyecto en donde puedo combinar diferentes elementos en la música y mostrar cómo el punk rock puede sonar como él quiera», comenta.

Parachute es la forma en la que Mateo muestra cómo la música es ese colchón a los días malos y cómo te da siempre las palabras correctas para expresar los sentimientos.

«Está bien no estar bien es el mensaje del proyecto. Muestro cómo el amor, la soledad, la tristeza y decepción son parte de la vida y que no es el fin del mundo», agrega.

‘Estoy mejor’ es su nuevo lanzamiento. Es la respuesta de estar del otro lado al terminar una relación importante. Ya no hablas de lo que duele o la rabia que puede causar una ruptura, en cambio le deseas lo mejor y sigues adelante. El sencillo tiene una idea musical country y a la vez cruda.

«Exploré desde baladas hasta melodías pop y punk para llegar a un sonido que entendiera el mensaje que se está dando. Es una canción perfecta para escuchar y disfrutar después del duelo».

«Es una canción que nace cuando entiendes todo lo que fue y lo que nunca será y sigues adelante sin pensar en las promesas o cosas vividas, solo entiendes que es algo que hizo parte de ti y sacas lo mejor de esa experiencia», enfatiza Mateo.

‘Estoy mejor’ es el primer sencillo del disco debut como solista de Parachute que llevará por nombre ‘Seguiré escribiendo’.

Parachute es una propuesta nueva y, aunque sus bases sean punk rock, también explora sonidos para todos los oídos. Es música honesta que busca conectar con las personas desde el corazón.

Parachute también anuncia de manera oficial que hará parte del compilado musical Neo Travel Kit 2 con la canción ‘Ya lo sé’. Esta recopilación que será lanzada por el sello Tropical Punk Records y el colectivo Directo Macondo estará disponible en los próximos meses.

https://www.instagram.com/parachute.folk/

Parachute, Música honesta y visceral hecha desde el corazón was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa