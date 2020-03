Este Jueves 12 de Marzo, el Dow Jones principal marcador bursátil del mundo ha sido detenido por primera vez en el día de acuerdo al reglamento, unos 15 minutos y al volver a reactivarse se hundió mucho más, por el efecto causado por el coronavirus.

Los analistas del status quou siguen intentando hacer control de daños, pidiendo a los inversionistas que compren, pero las acciones de todas las empresas han caído en picada por el efecto bola de nieve causado por la pandemia del covid-19.

Las cotizaciones en Wall Street fueron suspendidas automáticamente después de la apertura, ya que los principales índices cayeron más del 7%, lo que supera el límite diario.

Este jueves se está viviendo un drástico desplome en los principales mercados globales después de que la OMS declarara el covid-19 como pandemia y la posterior suspensión de vuelos de Europa a EE.UU. decretada por Washington en un intento de frenar la propagación del mortal coronavirus.

Paralizan operaciones de Wall Street por el EfectoCoronavirus pero igual sigue hundiéndose was last modified: by

En : Economía