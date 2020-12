California , EEUU.- En medio de un desastroso final de año debido a la pandemia del covid-19, han decidido paralizar todas las producciones en Hollywood que se llevaban acabo a causa de niveles record de contagio por COVID.

La mayoría de las producciones de Hollywood fueron paralizadas nuevamente hasta al menos mediados de enero, anunció el sindicato de actores de la industria del cine, mientras los casos de covid-19 se disparan a niveles récord en Los Ángeles, costa oeste de EE UU.

El SAG-Aftra informó este miércoles 30 de diciembre que la mayoría de las producciones de entretenimiento «permanecerán en pausa hasta la segunda o tercera semana de enero, si no más tarde», en un comunicado emitido a los miembros este martes 29-D por la noche.

El mensaje llegó después de que los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles instaran en la víspera de Navidad a los cineastas a «considerar pausar el trabajo por algunas semanas durante este aumento catastrófico de casos de covid».

Los Ángeles, el condado más poblado de la nación norteamericana, se ha convertido en el último epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, superando las 7.000 hospitalizaciones por primera vez el pasado lunes 28-D.

El extenso condado de 10 millones de personas ha registrado casi 750.000 casos, incluidas poco menos de 10.000 muertes.

Paralizan producciones en Hollywood por niveles record de contagio por COVID was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Estados Unidos