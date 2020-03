Parlamento Español cerrado al dar positivo por coronavirus un diputado. El Congreso de los Diputados de España suspenderá su actividad parlamentaria al menos durante esta semana tras divulgarse el positivo por coronavirus del diputado Javier Ortega Smith, secretario general del ultraderechista Vox.

Fuentes parlamentarias indicaron a la agencia Efe que la medida fue acordada por la Mesa del Congreso (órgano de gobierno de la cámara baja) y la Junta de Portavoces tras conocer el positivo de Ortega Smith.

Vox, tercera fuerza parlamentaria de España, anunció este martes 10-M que su «número dos» dio positivo por coronavirus y pidió perdón por haber celebrado una cita multitudinaria con 9.000 personas del día 8.

El acto público del pasado domingo 8-M en Madrid reunió a líderes y simpatizantes del partido. «Aunque animamos a quien fuera población de riesgo a quedarse en casa, siguiendo el acto por ‘streaming’, no podemos ocultar que fue un error por el que pedimos perdón», admitió Vox en un comunicado.

El comunicado señaló que Ortega Smith dio positivo por el Covid-19. Fuentes del partido señalaron que su «número dos» está en su casa y «se encuentra bastante bien dentro de lo que cabe».

Ortega Smith es también diputado en el Congreso y concejal del Ayuntamiento de Madrid, por lo que los demás legisladores del partido, tanto en el Congreso como en la Asamblea regional de Madrid, fueron puestos en observación, añadió el comunicado.

Además, Vox anunció el cierre de su sede central, situada en el norte de Madrid.

La formación ultraderechista culpó al Gobierno de izquierda por su decisión de mantener el mitin del domingo, al ver se permitía que se celebrasen las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, encuentros deportivos y actos religiosos.

Para Vox, hubiera sido «irresponsable generar alarma suspendiendo un acto público mientras el resto del país seguía funcionando con normalidad».

