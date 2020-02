Parque Vereda del Lago será iluminado con 500 lámparas

Para continuar los trabajos de la recuperación integral del parque Vereda del Lago, este martes 25 de febrero, el alcalde bolivariano de Maracaibo, recibió unas 500 luminarias que se instalarán en las 56 torres del parque Vereda del Lago.

En compañía de la directora del Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques (Sedepar) Mariell Benítez, el Alcalde detalló que las luces son de tecnología led, con paneles solares y cada una tiene una potencia de 300 vatios.

Con estas luminarias se garantiza la continuidad de los cuatro proyectos anunciados por el Burgomaestre, entre los que se encuentra la iluminación total del parque Vereda del Lago.

Cabe recordar que este parque ha sido transformado de manera progresiva a través de mejoras en su infraestructura. Se sustituyó la baranda costera, se construyó un pozo con una bomba para mantener las áreas verdes, se recuperaron las caminerías y las letras corpóreas de Maracaibo.

Además se están haciendo alianzas con el sector privado por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, para ofrecer más atracciones en este pulmón de la ciudad.

