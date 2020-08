Partido Demócrata confirma a Biden a la Presidencia de EEUU

Los demócratas confirmaron este martes 18-A la nominación del exvicepresidente Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos, de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre, durante la convención nacional del partido que se celebra de modo virtual por la pandemia del coronavirus.

Como era de esperar, Biden logró el apoyo de 3.558 delegados frente a los 1.151 que obtuvo el senador izquierdista Bernie Sanders.

