Paseo El Hatillo La Lagunita incorpora nuevas marcas y una agenda de para el disfrute de sus visitantes

Con la incorporación de nuevas marcas y una inversión constante, el mall ha logrado una serie de mejoras significativas, que buscan aumentar la experiencia de sus visitantes en pro de garantizar condiciones de confort, seguridad, limpieza y variedad de opciones para el disfrute y conveniencia.

Paseo El Hatillo La Lagunita cuenta con novedosas marcas y una atractiva agenda de eventos en el mes de diciembre, también da la bienvenida a nuevos aliados comerciales, quienes ofrecerán una mayor variedad de opciones y beneficios dentro de sus espacios, como parte de la estrategia de generación de valor impulsada por el mall. En el sector gastronómico y de entretenimiento se incorporan marcas como La Montserratina Grill, Ciudad de las Paletas, Gyros Caracas y Príncipes de Yavé; mientras que Romanos barbería se suma a las tiendas de conveniencia, a la vez que lo hacen Galería Du Placard y Thiago’s, para atender al público femenino, masculino e infantil.

Además de fortalecer su oferta comercial, el mall operado por Fondo de Valores Inmobiliarios, ha programado una importante agenda de actividades para la temporada decembrina, entre las que destacan, mesas didácticas para niños, elaboración de coronas, carta a Santa Claus y una actividad para quienes sienten una afición por el deporte, desean divertirse y a la vez ejercitar su cuerpo.

Para ello, Carolina Smiroldo – Gerente general, indicó que “constantemente se están desarrollando estrategias y planes dentro de los que se encuentran: campañas con promociones y descuentos, tematización de áreas para el disfrute de los recorridos, y otras actividades de entretenimiento acordes con la temporada.

Recientemente realizamos Paseo Friday, la cual consta de una semana de descuentos en los diferentes locales comerciales; además se han realizado mejoras de iluminación y climatización en las áreas del mall de modo que brindemos una mejor experiencia a nuestros visitantes en una actividad comercial 90% operativa”.

Con estas acciones, Paseo El Hatillo «La Lagunita» busca aumentar el número de visitas por mes, asegurando su satisfacción, comodidad y seguridad dando continuidad y en estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad para prevenir el Covid-19.

