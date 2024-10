Pasos para realizar el tramite de Traspasos y otros modos de Transferir la Propiedad del Vehículo en el INTT

Otorgamiento de propiedad a través del Certi­ficado de Registro de Vehículos por concepto de traspaso al nombre del nuevo Propietario.

Recaudos y Requisitos:

Planilla Única de Trámite. Presentar Cédula de Identidad laminada (Vigente). Consignar en original el documento traslativo de propiedad debidamente autenticado. Certi­ficado de Registro de Vehículo (Original). Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil. Constancia de Experticia de Veri­ficación legal (Original). Comprobante de medios de pago. En caso de registro de gravamen sobre vehículo: Realizar pago por liberación de reserva de dominio. En caso de apoderado legal: Documento de Poder debidamente notariado.

NOTA: LOS TRÁMITES SE REALIZAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL INTT Y/O A TRAVÉS DE SU SITIO WEB.

Pasos para realizar el tramite de Traspasos y otros modos de Transferir la Propiedad del Vehículo en el INTT was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí