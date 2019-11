Emigrar a Chile: Pasos para solicitar permiso de salida temporal mientras solicitas la Visa

La normativa corresponde a la actualización de la circular N°29 en aras de agilizar el proceso de solicitud de salida del país a extranjeros solicitantes de la visa chilena, informó la Asociación Venezolana en Chile, en su cuenta en Twitter @asovenchile.

La solicitud se realiza en línea mediante la página https://tramites.extrajeria.gob.cl/.

El formulario online, que se encuentra en la página del Departamento de Extranjería y Migración de Chile, solicitará una serie de datos a responder.

Además, se debe adjuntar la siguiente documentación:

– El comprobante electrónico de la solicitud de residencia, o bien el comprobante de correo de envío de la solicitud.

– Los pasajes aéreos o de cualquier medio de transporte internacional, donde conste el lugar de destino.

– Una carta explicativa con la fundamentación o con los motivos de su petición.

– Asimismo, se requiere que la solicitud sea realizada mínimo cinco días hábiles o máximo 20 días antes del viaje.

El Departamento de Extranjería y Migración de Chile señaló que tras realizar la solicitud a cada postulante le llegará un correo electrónico con la confirmación de envío.

La Cancillería se reserva la potestad de aprobar o rechazar la “acogida del trámite”. Sin embargo, eso no tendrá repercusiones en el proceso de solicitud de la residencia.

