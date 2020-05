Ingredientes ,Pastel de limón casero

200 g de harina

Un sobre de levadura

3 huevos

180 g de mantequilla

180 g de azúcar

Un limón

Para el glaseado

50 g de mantequilla

5 cl de agua

250 g de azúcar glass

Algunas gotas de limón

Cómo realizar, paso a paso, un pastel de limón casero

1. Reúne todos los ingredientes y precaliente el horno a 180 ºC.

2. Lava el limón y quita la cascara.

3. Pon la peladura de limón en un cuenco y añade le azúcar.

4. Echa los huevos de uno en uno mezclando entre medias.

5. Vas a conseguir una mezcla bastante líquida.

6. Derrite la mantequilla en un cacito a fuego lento.

7. Mezcla la levadura y la harina.

8. Echa la levadura en la masa líquida que has hecho.

9. Corta el limón por la mitad y exprímelo. Añade 1 dl de zuma a la masa.

10. Añade la mantequilla derretida y bate hasta conseguir una masa homogénea.

11. Vierte la masa en un molde y hornea durante 50 minutos.

12. Para el glaseado, hierve el agua en un cacito.

13. Echa el azúcar y deja que se derrita.

14. Pon el azúcar glass en una fuente.

15. Añade el azúcar derretido en agua en la fuente y bate con fuerza.

16. Añade unas chorrito de zumo de limón.

17. Extiende el glaseado sobre el pastel cuando ya está frío. Deja que endurezca 10 minutos en la nevera.

Este pastel de limón casero es perfecto para una merienda en cualquier época del año, acompañado de café o leche.

