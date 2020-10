PASTEL DE TOMATE, ESPINACAS Y PAPAS

PASTEL DE TOMATE , Ingredientes:

2 cdas. de aceite vegetal o de oliva

4 tazas de papas ralladas sazonadas con sal, pimienta y ajo en polvo.

1 lata de tomates en cubos con albahaca, ajo y orégano, escurridos si no la consiguen, corten 4 tomates en cubos añádales orégano en polvo y hojas frescas de albahaca.

2 tazas de hojas de espinaca tiernas

5 huevos enteros batidos

1/4 de taza de leche descremada o leche completa según su gusto

3/4 de taza de mezcla de quesos italianos o queso mozzarella rallado.

Preparación:

Precaliente el horno a 375°F. . barnice un envase apto para hornear con parte del aceite y el resto úselo en un sartén que colocará a fuego medio-alto. Añada las papas ralladas y cocine 4 minutos o hasta que se calienten, removiendo de vez en cuando. Retírelas del sartén y espárzalas dentro del molde. Póngalo a un lado. Limpie el sartén con papel toalla. Añada los tomates y las espinacas; cocínelos durante 3 minutos o hasta que las espinacas se ablanden, removiendo de vez un cuando. Retire el sartén del fuego y póngalo a un lado. Vierta los huevos batidos y la leche uniformemente sobre las papas, cubra con la mezcla de tomate y espolvoree el queso por encima. Hornee durante 30 minutos o hasta que pueda insertar un cuchillo en el centro y salga limpio. Deje enfriar por 10 minutos antes de servir.

En : Gastronomía