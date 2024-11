Pastelitos Andinos con Masato

Son perfectos para desayunar acompañados de chocolate caliente y espeso, divinos en una mañana fría, excelentes en una merienda acogedora, inigualable cuando sirve de pasapalo.

Ingredientes (4 personas)

Masa 2 y 1/2 tazas de harina de trigo

1 cucharada de mantequilla

1 huevo

3/4 de taza de agua tibia

1 cucharada azúcar

Sal Relleno 2 tazas de arroz cocido

250 gramos carne molida

1 cucharada onoto molido

1 cebolla cabeza picada

1/2 pimentón picado

1 cebollín picado

3 dientes de ajo machacados

3 cucharadas de aceite

Sal Guasacaca 1/2 cebolla cabeza roja

1/2 pimentón

1 rama de apio España

Cilantro suficiente

2 cucharadas de vinagre

2 cucharadas mayonesa

Sal Masato 3 tazas de arroz cocido con canela y azúcar

Guarapo de piña

1 cerveza

Preparación

En una sartén con el aceite caliente, agregar la carne con la sal, el onoto, la cebolla, el pimentón, los dientes de ajo machacados y el cebollín picado. Dejar cocinar por 10 minutos y, luego, agregar las 2 tazas de arroz. Masa

Poner la harina en un bowl con un huevo, la sal, el azucar, la mantequilla y el agua. Mezclar bien hasta formar una masa homogénea. Luego, extenderla, marcar los pastelitos con un cortador de pasteles, colocar el relleno dentro de las marcas, doblar la masa y cortar los pastelitos. En en aceite previamente caliente, freír hasta dorar. Guasacaca: licuar todos los ingredientes hasta obtener la consistencia deseada. Masato

Licuar el arroz previamente cocido con el guarapo de piña y la cerveza.

Receta de Estampas

