Su preparación e ingredientes, varían según el contenido de los ingredientes bien sea de pollo, carne o puro queso con verduras. Debido a la internacionalización del plato, en algunos lugares se le prepara con 2 tipos de salsas, la salsa blanca y la salsa de tomate con carne molida. A este tipo de pasticho, se le suele denominar también Lasaña Boloñesa en honor a la salsa tipo boloñesa que lleva en su interior.

A continuación, una receta del exquisito pasticho de berenjenas en donde se reemplaza la pasta plana por esta legumbre:

Ingredientes del Pasticho de Berenjenas

2 Kg. de berenjenas

125 grs. de carne de res o pollo

1 cebolla mediana

1/2 Kg de tomates maduros

1 pimentón rojo sin semillas

6 dientes de ajo

1/2 cucharadita de romero

1/2 cucharadita de orégano

1 paquete de queso mozzarella de 250 grs.

1 taza de aceite

Sal al gusto

1/8 de queso parmesano

Preparación

Se deben pelar y cortar las berenjenas en rodajas, luego deben colocarse en agua con sal por un tiempo determinado, mientras éstas absorben la sal, se coloca aceite en un sartén y se lleva a fuego lento; al transcurrir quince minutos, se escurren las berenjenas, se secan con un paño y luego se fríen ya pasado por huevo y harina con pimienta y sal, se retiran y se colocan sobre un papel absorbente.

Preparación de la salsa de carne:

Se comienza sofriendo en aceite la cebolla, el ajo y pimentón, finamente picados. Seguidamente, se agregan los anteriores a las carnes (cochino y res) sal, romero, orégano, se remueve y se deja cocinar durante 10 minutos. Pasado los 10 minutos, se añaden los tomates pelados y picados; se tapa y se deja cocinar a fuego lento durante 15 minutos.

En una fuente refractaria de 4 cm de profundidad aproximadamente, se colocan camadas de berenjenas, salsa de carne y queso (parmesano-mozzarella), cortados en tajadas hasta terminar berenjena y queso.

Finalmente, se lleva al horno durante 15 minutos a 350 grados, y luego de retirado del calor, ya está listo para servir nuestro pasticho de berenjenas casero. Buen provecho!

