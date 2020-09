Patafunk estrena video entre el mar trinitense y neoryorkino

El cantante, productor y Dj latinoameriano Carlos Eduardo Martínez aka Patafunk estrena el video clip para el tema “Marina” junto con el cantante trinitense Braveboy. La pieza audiovisual, grabada frente al océano, fue dirigida por la dupla Timur Monè en New York y Michael Mooleedhar en Trinidad y Tobago, capturando la inmensidad y belleza del mar, la sensación de estar al aire libre, en el sol, con los pies en la arena.

“La brisa, las olas, la alegría de simplemente relajarnos en la playa es algo que todos hemos experimentado y lo echamos de menos ahora más que nunca. Marina actúa como la banda sonora perfecta para cualquier día de playa, o como la canción que puede transportarte a esos momentos bajo el sol. Probamos gaviotas a lo largo de la canción para amplificar esos sonidos familiares y sentimientos asociados con el océano”, explica Patafunk.

“Marina” se extrae del más reciente y aclamado álbum High Life! (Greenpoint Records, 2020), de Patafunk, un trabajo en el que África y el Caribe marcan la pauta de toda esta amalgama sonora: hi-life pasando por el dembow hasta ska, reggae, R&B y reggaetón, con invitados como la cantante y actriz argentina Solange Prat y Braveboy desde Trinidad y Tobago.

“Queríamos ir más allá de los discos de pop latino adoptando los formatos, ritmos y elementos que se encuentran comúnmente en ese género, y combinándolos con nuestro enfoque de orquesta de instrumentos en vivo experimental; honrando el pasado, el presente y posiblemente el futuro”.

La inspiración de “Marina” viene del trabajo de Rocco Granata y el «Nabucco» de Giuseppe Verdi. Se pueden sentir en el verso y el coro de la canción de Patafunk, donde se perciben las influencias directas de estos italianos de diferentes épocas e íconos masivos en la historia de la música y la infancia de Patafunk.

El remix de “Marina” de 1989 fue quizás la primera vez que Patafunk bailó Acid House, mientras que Nabucco siempre fue una de las óperas favoritas en la casa del dj y productor venezolano. Una de las favoritas de todos los tiempos de su papá. “Si bien nuestro objetivo era crear algo nuevo, es nuestra forma de honrar los discos y los sonidos que nos inspiraron y representaron momentos importantes en la historia de la música”.

Radicado en New York, la vida como músico y Dj de Patafunk, entre fiestas y excesos, sirvió para conceptualizar el álbum High Life!. Se trata de una terapia de sanación e introspección artística en la que confluyen gustos por artistas como: Paul Simon, Herb Alpert and the Tijuana Brass, Frank Sinatra, Rocco Granata, Hector Lavoe, Bulat Okudzhava, Proyecto Uno, Kendrick Lamar, Ruben Blades, Kanye West, T-Pain, El General, Smashing Pumpkins, Timaya, New York Ska Jazz Ensemble, The Wailing Wailers, Compay Segundo, Whitney Houston, Jay-Z, Opotopo y Sublime. “La idea de este disco fue plasmar todo ese veneno para luego limpiar el cuerpo y el alma, ahí sale High Life!… El mundo está tan loco como la concepción del álbum”, resume su autor.

“Experimentación musical colectiva”, reconoce Carlos Eduardo Martínez, quien junto al co-fundador de Greenpoint Records y co-productor del álbum Daniel ‘DJ Zev’ Dinov y más de treinta músicos y colaboradores fueron aportando a esta placa. “Se hicieron todos los experimentos que nos íbamos preguntando: metales, coro de niños, cuerdas, beats electrónicos mezclados con percusión real, mucha energía involucrada”.

