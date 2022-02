Pau Mor Sorprende Al Público Con Su Nuevo Sencillo «Deja Vu»

COLOMBIA, .- Sin dejar de lado el sello que ha logrado como artista, la colombiana PAU MOR sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su cuarto sencillo «DEJA VU» junto a JOSSMAN.

Para este nuevo sencillo la artista se permitió explorar dentro de su versatilidad artística, encontrando otra cara de su proyecto, donde «DEJA VU», deja al descubierto el amor desde la sensualidad, acompañado de beats misteriosos y una letra cotidiana, para lograr un sencillo con mucha personalidad y sabor. Compuesto por Pau Mor en compañía de sus amigos y colegas Andrés Restrepo (Rolo), Johan Espinosa (Jowan), Jossman y Jose Gaviria, quien además participó como productor.

De la mano de Alejandra Hinojosa y bajo la producción ejecutiva de Simón Brand, PAU MOR realizó el video de «DEJA VU» en la ciudad de New York, escenario propuesto para darle vida a la situación de una pareja, donde el deseo y la realidad se juntan.

PAU MOR, continúa dejando claro que es una artista que llegó para refrescar la escena nacional e internacional, con un proyecto lleno de respaldo musical y profesional, que la llevan a un lugar privilegiado de la música, logrando que el público se identifique con ella como persona y artista.

«DEJA VU», ya se encuentra disponible en las principales plataformas musicales del país.

