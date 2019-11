Paul Morris, abrió con éxito los conciertos de “Greeicy” en Madrid y Barcelona.

El venezolano abrió con éxito los conciertos de “Greeicy” en Madrid y Barcelona, el pasado 7 y 8 de noviembre, este joven fue el encargado de ser el artista compensación de la afamada cantante colombiana, con su baile y su voz, el artista mantuvo al público arriba en todo momento, fluidez, brillo, actitud, emoción y mucha buena música, fueron los ingredientes principales en este gran show de Paul Morris.

“Fue una jornada maravillosa a pesar del itinerario de viajar varios días y tener que seguir luego del concierto de Greeicy a cumplir compromisos para la premiere de un Dinnershow en Veendam el sábado siguiente a estos dos shows. “

Al parecer el reality “Dance Sing” ha sido la puerta de inicio para todo lo que a este artista venezolano le espera en su impecable carrera como cantante, combinándolo además con el baile que también maneja de manera fluida dentro de sus performances.

Sin duda alguna un artista integral en todos los sentidos.

