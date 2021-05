Paula Zuleta «Mueve las Caderas» a ritmo de Colombia

Miami, FL, Mayo de 2021.- (@MinayaPR) La nominada al Latin GRAMMY®, Paula Zuleta «Mueve Las Caderas» al ritmo de su Colombia, con el nuevo sencillo que sale el día de hoy y forma parte de su nuevo álbum discográfico «Mestizaje».

«Vengo de la tierra que emana café, sus brazos son dos mares la selva los pies, sus ojos esmeraldas de oro su piel, se mueven las cordilleras cuando mueve sus caderas…» así dice la canción al estilo de esta caleña que ha sabido ganarse el corazón de miles de fanáticos.

Para su nuevo álbum, Zuleta ha preparado una serie de Body Paint, queriendo representar lo que su disco Mestizaje representa y que plasmó en su canción «Mueve las Caderas», donde describe a su Colombia como una mujer.

Para tal objetivo, contactó al artista israelí Avi Ram @airbrushhero quien ha sido reconocido por su excelente participación en el programa de NETFLIX «Skin Wars» temporada 2 y por hacer Body Paint a celebridades de hollywood como la modelo y presentadora @Tyra Banks, las cantantes Twerk and Cardi B para el video City Girls, entre muchos otras celebridades.

El estudio fotográfico de su carátula «Mestizaje» fue hecho por la colombiana Helena Echeverry @helenaephotography y el maquillaje por Ortal Mos @miss_moss_mua quien le dio ese toque final al arte.

«Mueve Las Caderas» también estrenará muy pronto su video oficial en el canal de Paula Zuleta en Youtube dirigido por el cubano Oscar Vásquez @oscarfilmdirector con una mezcla de tambores y sonidos colombianos con el beat 2021 y arreglos del productor colombiano Edgardo Gutierrez Montero «Peke» reconocido músico de artistas como Fonseca, Fanny Lu, Moisés Angulo, Toto La Montoposina, entre otros y con una carrera prometedora como productor musical de artistas como Mayte Montero la gaitera de Carlos Vives, Wilfrido Vargas, Ivan Villazon con Saul Lallemand, Sylvestre Dangond con Juancho de la Espriella, entre otros.

Los primeros sencillos de este álbum fueron “Prende”, “Cambio mi Corazón”, y “Dame la Oportunidad».

Paula Zuleta realizó una brillante carrera musical en diferentes agrupaciones, en las que se destaca su paso por el Grupo Niche, antes de lanzar su carrera en solitario en la que con su primer álbum musical titulado «Mezcla Soy» logró una nominación al Latin GRAMMY en el 2011 en la categoría de «Mejor Álbum Tropical Contemporáneo».

