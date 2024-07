PCHKO presenta ‘Te busco’, una canción inspirada en los amores imposibles

El artista colombiano le canta en ‘Te busco’ a un amor que no fue, en tono de bolero rap.

PCHKO es el proyecto solista de Andrés Pacheco, un músico y abogado en derechos de autor cartagenero radicado en Bogotá. Luego de participar en los proyectos La Urband Sr. Santana y otros proyectos locales, decidió darle rienda suelta a su carrera como cantante y seguir su instinto artístico, fundando PCHKO a finales del 2020 junto a su hermano Ricardo Daza con la firme intención de disfrutar la música a través de un proyecto que los hiciera sentir libres de mostrar una idea creativa que les permitiera explorar diferentes sonidos y temáticas en sus letras.

«Siempre nos gustó la ola tropical de Pernett, Bomba Estéreo, Systema Solar, así que, lo mezclamos con beats de rap con folclor del Caribe (Gaita, Llamador y Maracón), y esa esencia de vivir en Bogotá, con referentes como LosPetitFellas. Los arreglos Indie de la mano de Richie ‘El Cole’ Daza, con sus sintetizadores y guitarra envolvente, dan la libertad para seguir explorando nuevos géneros», comentan los integrantes de PCHKO.

‘Te busco’ es el nuevo lanzamiento de PCHKO, una canción romántica y poética que narra un «amor en el limbo» que no se da o nunca se dio, a título de réquiem para ese ser, ya que es una forma de narrar ese momento en el cual se suelta la atadura, ligado a lo que es el EP ‘Despertar’.

«No te ha pasado que piensas en ese hubiera, es ese momento, mirando el cielo y las mismas nubes empiezan a narrar ese baile, que se escapa de un momento a otro. Algo que no tiene idioma, ni ideología. Es un instante, un sentimiento, la canción parte de aquí; verás cómo se desarrolla en supuestos y referencias», menciona PCHKO.

‘Te busco’ hace parte de la libertad de exploración musical que caracteriza al proyecto. En esta ocasión se fusiona el bolero con el rap, coros nostálgicos en la interpretación de Ricardo Daza, quien evoca la melancolía de las letras de bolero. Un ritmo de guitarra, recordando ese sonido rústico que se puede escuchar en el transporte público o en la calle.

La historia del videoclip tiene esa melancolía característica de la canción. ‘Te busco’ parte un poco de la soledad y de la imaginación que evoca, por eso muchas tomas son introspectivas e íntimas, evocando ese concepto de un limbo y de no saber que es real o no.

La locación parte del concepto de PCHKO y surgió a partir de la cotidianidad de ciudad, de la cual hacemos parte y con mil pensamientos, realidades, e ilusiones. Por eso, grabamos parte en la macarena, el video desarrollado por PCHKO junto a Trio Estudios, y Dirigido por Camilo Lobo.

‘Te busco’ estará incluida en ‘Despertar’, el tercer EP de PCHKO, entrelazado con su segundo EP ‘Habitar’, trabajos que reflejan dos momentos de la experiencia en la ciudad, desde el punto de vista de alguien que recién llega a habitarla.

Luego de este habitar, está el despertar, que es el EP, ese segundo momento “transformar en acción”, cerrar ciclos, como ‘Te busco’ e invita a apropiarse de tu realidad, disfrutarla, como se verá en otras canciones que forman parte del EP.

Según PCHKO, «este EP posiblemente estará saliendo en octubre y se podrá ver cómo desarrollamos estas temáticas, Nos permitimos explorar diferentes géneros, sin perder dentro del Rap Folclor que ha venido creciendo dentro del proyecto».

PCHKO es disfrutar y superar el estrés diario con la música, en Colombia o algún país de Latinoamérica. En su propuesta hay letras de todo tipo, por ejemplo, en “Habitar” resignificar la experiencia urbana en escenarios, habitando las ciudades, calles, semáforos y andenes, o superficialidades de la cotidianidad en ‘Candela’, mensajes de crítica en ‘Modo clandestino’ que habla de la extracción de recursos en el país, y la destinación a la guerra o corrupción. También hay espacio para el amor en ‘Te busco’ y ‘No está de más’, temas románticos perfectos para el alma.

«En las capitales venimos de diferentes partes, atados de recuerdos o nostalgia de nuestro origen, y nos cerramos a la oportunidad de formar parte de la ciudad. Nos une la dinámica del día a día, y qué mejor manera de vivirla que acompañada de gaita, llamador y buenas letras», enfatiza el proyecto con influencias de la percusión del Caribe, la cumbia, G-Funk, y los beats con dembow, todo de la mano del indie alternativo.

El artista terminará el 2024 con un sencillo en diciembre porque su enfoque principal será su álbum debut que saldrá a inicios de 2025 y en el cual plasmará todos sus años de trabajo.

PCHKO tiene claro que uno de sus objetivos principales es crecer su audiencia en Colombia, Latinoamérica y Europa compartiendo en las tarimas su mensaje de empatía a través de una propuesta con letras propositivas, mostrándole al público que no hay que limitarse y que somos seres en constante cambio.

«Partimos de la visión de la vida en una capital, la realidad que habitamos, con un mensaje que se puede transmitir independiente del lugar donde estés, habitar la vida, entender que trae situaciones incómodas. Habitar nuestra realidad es el primer paso para trascender, representarnos y vivir la realidad. Todo esto es importante rescatarlo por medio de la tradición, nuestro lenguaje, es importante transmitirlo por medio de lo que nos represente individualmente a cada uno, es diferente para mí, una realidad y para otra persona otra, pero lo importante es que detrás de esto, somos, seremos y existiremos», concluye PCHKO.

