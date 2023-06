PDVSA informó sobre reactivación de operaciones en la planta destiladora I de Amuay

Además, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) también anunció el 24 de junio fondos sociales rojos que los trabajadores de la refinería de Amuay, en el estado Falcón, reactivaron al máximo las operaciones de la planta Las fábricas de instalación normalizan la producción de autobuses y la distribución de gasolina en el país.

PDVSA informó que estas tareas en Amuay fueron concluidas gracias al esfuerzo de 140 personas que participan activamente en la empresa para reemplazar, en menos de 11 días, los enfriadores superiores E2 de la Torre Segmento de la Fábrica 1, una de las destilerías mencionadas arriba de la refinería. .

El director de destilación de Amuay, Luis López, afirmó a través de un video de la industria que es la más antigua de la refinería que, junto con Cardón, forma parte del complejo refinador Paraguaná y agregó que trabajan a diario para mantenerla en las mejores condiciones. condición posible. Estado.

Como resultado, el audiovisual de PDVSA describe “han mejorado las condiciones de operación de la unidad Pesai 1, así como otras unidades aguas abajo que brindan productos de alto valor comercial y contribuyen al abastecimiento de combustible para el mercado nacional”.

Por su parte, el director de la división de destilería y lubricantes de la refinería, Milko Ávila, destaca que se han seguido las normas y procedimientos establecidos para realizar el trabajo con seguridad. La planta catalítica de la refinería de Amuay , la más grande del país, está cerrada desde marzo de 2023.

Si bien el trabajo se completó el 29 de mayo, esto no fue posible porque estaban esperando el refractario para reparar el generador y no se crearon los puntos calientes.

