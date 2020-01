Pechuga de pavo o Jamón , ¿cuál es mejor?

Es común elegir entre jamón o pechuga de pavo a la hora de preparar un sándwich o torta, sin embargo, ¿cuál resulta mejor para nuestro organismo?

La pechuga de pavo contiene menos calorías en comparación con el jamón de cerdo, además aporta una mayor cantidad de proteínas y menos grasa y colesterol.

El jamón que compramos en el supermercado se elabora con la pata trasera del cerdo, deshuesada y sin cartílagos ni tendones.

Mientras que la pechuga realmente se extrae del pecho del pavo y se prepara con condimentos y especias.

Ambos ingredientes contienen similar cantidad de aditivos y conservadores.

Entonces, ¿cuál es tu preferido?

