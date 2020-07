Pedro Mercado: Habitantes de Vidalguía 3 piden resolver problema del vertedero de basura

Habitantes de las comunidades de los sectores Vidalguía 3 y Las Cascadas, en Valle de la Pascua, estado Guárico, pidieron nuevamente a las autoridades municipales de Infante, dar respuesta al problema generado en el vertedero de basura, cuya situación los ha llevado a cerrar la vía de acceso en las dos últimas semanas. El responsable político de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), en el estado Guárico Pedro Mercado, acompañó a Nazareth Seijas, vocera y representante vecinal de ambas comunidades, durante un recorrido por la zona afectada, pudiendo constatar gran cantidad de desechos sólidos que los camiones recolectores y compactadores de la Alcaldía de Infante, disponen a las márgenes de la carretera, sin llegar al otrora relleno sanitario, colapsado por abandono. De acuerdo con la información aportada por Mercado y Seijas, el servicio de recolección y disposición final de la basura compete a la alcaldía. Sin embargo desde hace algún tiempo, los camiones que recogen los desperdicios en todo Valle de la Pascua, no llegan hasta el relleno sanitario, sino que descargan los desechos a cinco kilómetros de Vidalguía 3 y Las Cascadas, generando grandes problemas de salud a sus habitantes. Seijas indicó que se han manifestado muchos casos de asma y bronquitis entre la población por la quema indiscriminada de basura; así como enfermedades de la piel y enfermedades gastrointestinales derivadas de la presencia de moscas, roedores, culebras y zamuros. “Nos hemos visto en la obligación de cerrar la vía que pasa hacia Vidalguía 3 y Las Cascadas, porque los camiones volteo y las compactadoras que recogen la basura en Valle de la Pascua, los descargan a orillas de la carretera y no llegan al vertedero”, relató Nazareth Seijas. Por su parte, el vocero de Acción Ciudadana En Positivo ACEP Guárico, comentó que durante los tres períodos que gobernó el alcalde de Infante, Valmore García, tanto la maquinaria como el relleno sanitario estaban operativos. Allí se adelantó un proyecto con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que funcionó en una primera etapa en la cual se habilitaron galpones destinados al reciclaje de plástico, de cartón y de vidrio. Sin embargo, la inversión se perdió en la gestión del alcalde Rafael Ortega. Se dejó de usar la maquinaria, la cual fue abandonada y desvalijada. Lo que en un momento fue un relleno sanitario se convirtió nuevamente en un vertedero de basura. “Todo se vino a menos, se perdió el trabajo de Valmore García y en la actual gestión de la alcaldesa Nidia Loreto colapsó definitivamente vertedero, hasta el punto de que los camiones adscritos a la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía, ya no llegan hasta el antiguo relleno sanitario y vierten los desperdicios en las adyacencias de Vidalguía 3 y Las Cascadas” y también en la vialidad que había sido dispuesta para el paso del ferrocarril de los llanos, explicó Mercado. Las poblaciones afectadas ya han formulado la denuncia ante los organismos correspondientes (Alcaldía de Infante, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo). Sin embargo, ninguno de ellos les ha dado respuesta, más allá de echar granza en la carretera para aparejar la vía que quedó intransitable por el constante paso de los camiones cargados con los desechos de Valle de la Pascua. CNP 7.614

Pedro Mercado: Habitantes de Vidalguía 3 piden resolver problema del vertedero de basura was last modified: by