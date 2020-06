Pedro Miguel Rodríguez presenta su proyecto “Música a Distancia”

Venezuela es cuna de grandes bateristas y percusionistas, quienes se han hecho sentir en todo el mundo y uno de ellos es sin duda Pedro Miguel Rodríguez Quintero, conocido popularmente como “Peter el pulpo”, quien en medio de la cuarentena consecuencia del Coronavirus presenta un nuevo proyecto titulado Música a Distancia, con el que une su talento al de renombrados artistas para presentar novedosas versiones de temas clásicos de la cultura de Venezuela. Además, actualmente resalta su trabajo como baterista de Bahiano, ex – vocalista de Los Pericos.

Rodríguez, quien también toca con otras figuras de prestigio como Bachaco e Inna sense, fue fundador de Jampska, una de las bandas pioneras y difusoras del reggae en Venezuela. Ahora también apuesta a esta iniciativa de Música a Distancia, con la que ya ha lanzado versiones de Caballo viejo de Simón Díaz, Mi ranchito de Ricardo Cepeda, Presagio que fue presentada por el maestro Gualberto Ibarreto, original del compositor Enrique Hidalgo y más recientemente la versión del tema Venezuela, llevada al ritmo del Reggae, contando con la participación del propio Luis Silva como cantante.

Este baterista de gran versatilidad asegura que seguirá produciendo temas venezolanos hasta que la ciencia pueda vencer la pandemia, porque su meta es llevar alegría y distracción mientras los venezolanos están en sus casas, respetando la cuarentena. Junto a Pedro Miguel Rodríguez participan: Juan Hernández (saxofonista), Rafael Korsakas (bajista) y Juan Carlos Aparicio (voz y guitarra). La próxima canción que será versionada y lanzada en redes sociales es original de Frank Quintero.

“Música a Distancia inicia a raíz de la cuarentena del Covid19, yo decidí crear este proyecto con la necesidad de hacer música desde nuestros hogares y que al mismo tiempo fueran canciones emblemáticas de nuestro país. Contacté a todos los músicos para trabajar orgánicamente, nada fue grabado en estudio, todo con nuestros teléfonos celulares y todo fue fluyendo muy bien. A raíz que los temas comenzaron a darse a conocer en las redes sociales, los artistas originales empezaron a contactarnos y a felicitarnos”, explicó Rodríguez.

Sobre la participación de los grandes maestros de la música venezolana, agregó: “Con el tema Presagio recibí una llamada de Enrique Hildalgo, compositor de esa canción que interpretó Gualberto Ibarreto, quien también participó presentando el video. En el caso de Venezuela Luis Silva hasta cantó con nosotros, se unió a través de su celular y quedó muy contento. Ahora vamos a hacer otra versión con Frank Quintero de la que luego les estaremos dando detalles”.

Vale recordar que ha sido galardonado por 4 años consecutivos por la fundación Mara de Oro Internacional en diversas categorías, como reconocimiento a su trayectoria musical. Con la banda Jampska logró alcanzar proyección en el exterior gracias a la grabación de su primer disco mezclado en Jamaica. Entre sus aportes más significativos al reggae venezolano, destacan su labor como productor del Festival I&I Reggae Fest, que sirvió de plataforma para numerosos talentos; allí además participó como baterista y director musical de la banda del cantante argentino Fidel Nadal.

Fue locutor y productor de uno de los primeros programas radiales dedicados exclusivamente a la música reggae en Venezuela a través de la emisora Ultra Stereo 104.9 FM, ubicada en el estado Anzoátegui. En el año 2016 firma con la compañía americana Cympad (Optimizers) su primer patrocinio en EEUU y en 2019 lograría su segunda firma, esta vez con Soultonecymbals. Forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven) y cuando se traslada a Miami decide sumarse a Broadcast Music, Inc (BMI).

