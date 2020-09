Pedro Rodríguez: el baterista venezolano que le da liderazgo al Reggae

Prensa Cresta Metalica

Sin duda alguna Venezuela es cuna de grandes bateristas y percusionistas, quienes han llevado la vanguardia en todo el mundo, pero especialmente en El Caribe, uno de ellos es Pedro Miguel Rodríguez Quintero, conocido popularmente como “Peter el pulpo”. Su trabajo con estrellas del género reggae como Fidel Nadal, Bahiano y la banda Inna Sense así lo demuestran. Además en su país natal ha sido una de las figuras que han jugado un papel clave en la promoción del reggae en las nuevas generaciones.

“Pedro ha sido un componente fundamental de mi banda durante nuestras presentaciones en vivo y grabadas. La percusión de Pedro ha dado lugar a que mi banda siga teniendo prominencia nacional, ya que los golpes contundentes de su batería son una de las principales razones por las que tanta gente acude en masa a los proveedores de boletos para ver al grupo en vivo. No hace falta decir que es un líder dentro de la banda y sin él, Bahiano seguramente no habría logrado la misma cantidad de éxito, crecimiento nacional y reconocimiento. Lanzamos un proyecto junto con el nombre de Original Roots y tenemos una agenda completa de presentaciones”, declaró Bahiano, el cantante de Los Pericos.

Fidel Nadal es otra estrella que habló maravillas del trabajo de base rítmica del venezolano. Su estilo ha dejado huella con otras figuras de prestigio como Bachaco y la banda estadounidense Inna Sense. Fue fundador de Jampska, uno de los grupos pioneros del reggae en Venezuela. Últimamente ha dado que hablar con la iniciativa de Música a Distancia, proyecto con el que lanzó varias versiones al ritmo del reggae de clásicos del folklore venezolano como Caballo viejo de Simón Díaz, Presagio que fue presentada por el maestro Gualberto Ibarreto, original de Enrique Hidalgo y Venezuela, que contó con la participación de Luis Silva como cantante.

Por su parte Jimi Dred, cantante de la banda estadounidense Inna Sense, asegura que Pedro Rodríguez “ha sido de gran ayuda con su extraordinario talento y conocimiento del reggae, rock, latin reggae e incluso implementando nuevos sonidos para la banda con su trasfondo hispano para mi nuevo álbum editado el año pasado. Pedro es más que un baterista, con un talento extraordinario, su gran contribución como músico ha sido vital para lograr un inmenso reconocimiento de la crítica en nuestra industria. Su amplia gama de conocimientos no solo eleva cada producción al siguiente nivel, también tiene una personalidad carismática, una imagen comercial y ética extremadamente trabajadora”.

“A lo largo de mi vida artística he conocido a innumerables músicos y compositores, y lo que más me sorprende de Pedro Rodríguez es su profundo conocimiento de la música y nuestras raíces hispanas. Tiene un talento único para crear nuevos conceptos musicales, ideas e innovar la concepción del género reggae y rock. Reconozco su talento innato y su continuo progreso. Estoy muy impresionado de ver la disciplina, dedicación y profundo conocimiento que le da a la música reggae y las tendencias contemporáneas, razón por la cual se ha ganado el tipo de reputación y éxito entre la comunidad de músicos”, enfatizó Bahiano.

