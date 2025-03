Películas Destacadas con Gene Hackman como Protagonista

Gene Hackman es conocido por su impresionante carrera en el cine, donde interpretó una variedad de papeles memorables. A continuación, se presentan algunas de sus películas más destacadas en las que fue protagonista:

The French Connection (1971) Rol: Jimmy «Popeye» Doyle

Jimmy «Popeye» Doyle Sinopsis: Un detective de narcóticos de Nueva York se embarca en una peligrosa misión para desmantelar una red de tráfico de drogas. The Conversation (1974) Rol: Harry Caul

Harry Caul Sinopsis: Un experto en vigilancia se obsesiona con una grabación que podría tener graves repercusiones para sus sujetos. Unforgiven (1992) Rol: William Munny

William Munny Sinopsis: Un exforajido vuelve al crimen para cobrar una recompensa, pero enfrenta su pasado violento y las consecuencias de sus acciones. Hoosiers (1986) Rol: Norman Dale

Norman Dale Sinopsis: Un entrenador de baloncesto es asignado a un pequeño pueblo en Indiana y lucha por llevar a su equipo a la victoria en el campeonato estatal. Crimson Tide (1995) Rol: Capitán Frank Ramsey

Capitán Frank Ramsey Sinopsis: Durante una crisis a bordo de un submarino nuclear, un capitán y su segundo al mando enfrentan un dilema moral sobre el lanzamiento de misiles. The Royal Tenenbaums (2001) Rol: Royal Tenenbaum

Royal Tenenbaum Sinopsis: Un padre que ha estado ausente durante años intenta reconciliarse con su familia disfuncional. Enemy of the State (1998) Rol: Edward «Brill» Lyle

Edward «Brill» Lyle Sinopsis: Un abogado se convierte en el objetivo de un grupo de agentes gubernamentales después de recibir pruebas de un asesinato. The Birdcage (1996) Rol: Albert Goldman

Albert Goldman Sinopsis: Un propietario de un club nocturno drag se ve obligado a hacerse pasar por un heterosexual para impresionar a los padres de su hijo. The Package (1989) Rol: Maj. Gen. John «Jack» A. Barlow

Maj. Gen. John «Jack» A. Barlow Sinopsis: Un oficial militar se ve envuelto en un complot internacional relacionado con un prisionero de guerra. Night Moves (1975) Rol: Harry Moseby

Harry Moseby Sinopsis: Un detective privado investiga la desaparición de una joven y descubre un oscuro mundo de traición y engaño.

Gene Hackman ha dejado una marca imborrable en la historia del cine a través de sus memorables actuaciones en estas y muchas otras películas. Su habilidad para dar vida a personajes complejos ha solidificado su lugar como uno de los grandes actores de su generación.

