Películas de terror basadas en hechos reales

El director James Wan vuelve con la secuela de la exitosa película El conjuro, que está basada en hechos reales. El conjuro 2 se estrena este mes. Pero esta no es la única película de terror inspirada en casos reales que ha hecho Hollywood. ¿Cuántas de ellas has visto?

The Girl Next Door (2007)

Blythe Auffarth interpreta a una adolescente que es horriblemente torturada y maltratada por su tía. Un chico del barrio descubre el crimen. El elemento de terror de la película está tomado de la historia de Sylvia Likens, una chica de 16 años cuyos padres la dejaron a cargo de una conocida (Gertrude Baniszewsi) en 1965. Beniszewski, sus hijos y dos vecinos fueron finalmente encarcelados por torturar y asesinar a Sylvia.

Despertar del diablo (2006)

Uno de los grandes clásicos de terror de todos los tiempos (de 1877) tuvo una espeluznante y muy bien hecha nueva versión del director y guionista Alexandre Aja. Las colinas cobran vida con los sonidos de horror de una familia de turistas, que se enfrenta a un grupo de mutantes en el desierto de Nuevo México. Wes Craven, que dirigió la original, fue uno de los productores. La historia está basada en el clan Sawney Bean, una famosa familia de ladrones y caníbales de la Escocia del siglo XVI.

El exorcismo de Emily Rose (2005)

Esta potente e impactante drama de terror detalla el caso de un cura (Tom Wilkinson) que es acusado de homicidio negligente cuando una poseída de 19 años (Jennifer Carpenter) muere durante un exorcismo. La película está vagamente basada en un incidente de 1976 en Alemania, donde Anneliese Michele, de 22 años, fue sometida a un exorcismo después de que sus problemas mentales no fueran identificados y, finalmente, murió en su casa. Sus padres y el sacerdote fueron sentenciados a seis años de prisión por los hechos.

El cazador de Wolf Creek (2005)

Unas excursionistas perdidas por el interior de Australia entablan amistad con un habitante de la zona. Para su horror, resulta ser un sádico psicópata. La película está ligeramente inspirada en los crímenes de dos asesinos: Ivan Milat, que mató a siete personas en los noventa, y Bradley John Murdoch, que asesinó a Peter Falcanio en 2001.

Terror en Amityville (1979)

Es una adaptación de la muy controvertida novela homónima, que asegura decir la verdad sobre la historia de la familia Lutz. En 1974, Ronald DeFeo Jr. mató a seis miembros de su familia en su casa, en Long Island. Al año siguiente, los nuevos dueños, George y Kathy Lutz, y sus tres hijos, abandonaron la casa, asegurando que habían sido aterrorizados por fenómenos sobrenaturales relacionados con los asesinatos. Aunque sus afirmaciones han sido muy debatidas y cuestionadas, los incidentes han dado lugar a una novela y una saga cinematográfica que ya tiene 14 películas.

El exorcista (1973)

Cuando una niña empieza a actuar de forma rara, su madre pide ayuda a un sacerdote, quien está convencido de que la pequeña está poseída por un demonio. La exitosa película está protagonizada por Linda Blair como Regan MacNeil y Max von Sydow como el padre Merrin. Los hechos de la película están basados en la historia de ‘Roland Doe’, que es el seudónimo (dado como protección) de una persona que protagonizó un famoso caso de supuesta posesión demoníaca en 1949.

El conjuro (2013)

En esta terrorífica historia sobrenatural, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farminga) luchan contra un ser maligno que aterroriza a una familia que vive en una granja. En la vida real, los Warrens también ayudaron a una familia, los Perror y sus cinco hijas, que sufrieron experiencias fantasmales en su granja de Rhode Island después de mudarse en 1971.

