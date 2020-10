Películas y series para disfrutar este Halloween en casa

Disfruta sin salir de casa las mejores opciones audiovisuales que te pondrán los pelos de punta.

Fantasmas, brujas, zombis, hombres lobos… Hay tantas opciones para disfrutar solo, en pareja o compartir en familia.

Prepárate para un Halloween en casa con estas opciones

Comenzamos con una lista de series:

El mundo oculto de Sabrina

Acompaña a Sabrina Spellman, una chica de 16 años mitad bruja y mitad mortal que deberá elegir entre ambos mundos.

La Maldición (De Hill House)

Una perfecta opción para maratonear en una noche espeluznante con la historia de unos hermanos que crecieron en una mansión embrujada. ¿Te atreves a verla?

Marianne

Emma es una autora de novelas de terror. En sus obras aparece un enemigo casual “la bruja Marianne” quien realmente aparece en sus sueños mostrándole visiones extrañas.

También recomendamos las siguientes películas para disfrutar en noche de brujas:

Un lugar en silencio

Criaturas extrañas cazan a la raza humana. La familia Abbot se oculta de estos seres. ¡Es una de las películas de terror y suspenso preferidas en Halloween!

#Vivo

Un misterioso y espantoso virus se esparce rápidamente por el mundo, convirtiendo a todos en zombis salvajes.

Si viste “Train to Busan”, seguro te encantará #Vivo o #Alive.

La niñera – Reina Letal

Han pasado 2 años de haber huido de una secta satánica dirigida por la niñera Bee. En esa ocasión, Cole tendrá que encarar a sus viejos enemigos.

El Halloween de Hubie

Hubie Dubois es un adulto peculiar que vive en el pueblo de Salem. Halloween es una fecha especial, pero en esta oportunidad algo extraño está sucediendo. ¿Estás listo para verla?

Opciones para disfrutar con los niños en casa

Hotel Transilvania

Monstruos de todos los lugares pasan sus vacaciones en el Hotel de Transilvania administrado por el mismísimo Conde Drácula. Un clásico para disfrutar con niños. ¿Te la vas a perder?

Monster House

Una historia que recoge todo lo mejor de los clásicos adolescentes y que enfrenta a tres niños con una malvada casa encantada.

El cadáver de la novia

Un musical animado que habla sobre un talentoso pianista que se casa por accidente con una mujer muerta que lo transporta a otro mundo.

Y si eres de los que prefiere lo clásico y nostálgico, puedes probar con alguna de este listado:

Para adultos:

El resplandor (1980)

El exorcista (1973)

Halloween (1978)

Pesadilla en Elm Street (1984)

Tiburón (1975)

Para niños:

Casper (1995)

El Extraño Mundo de Jack (1993)

Cazafantasmas (1984)

Hocus Pocus (1993)

La mansión embrujada (2003)

