Peligra el 70 por ciento de la sardina que consumen los venezolanos por falta de gasolina a los pescadores

l responsable de Acción Ciudadana En Positivo (ACEP) en el estado Sucre, Pedro García, alertó que por la falta de combustible a los pescadores de la entidad peligra la distribución de sardinas en el país.

García detalló que “desde Guaca, municipio Bermúdez del estado Sucre, me decimos a los venezolanos que el 70% de las Sardinas que se consumen en todo el país vienen de estos pescadores que hoy no tienen gasolina entonces nosotros hacemos un llamado urgente para que distribuyen la gasolina a los pescadores y de esa forma garantizar no solamente el pescado a la Meza el Venezolano) si no estos puestos de trabajo que son tan necesarios en estos momentos”.

Explicó que en este momento las embarcaciones se encuentran paralizadas por falta de gasolina “esta es la desidia que nos tiene este de gobierno y es por eso que desde acción se dan en positivo nos enfrentamos para lograr cambiarlo”.

Ratifico que los pobladores le han pedido a los diferentes voceros del gobierno central que quieren acabar con la corrupción que envuelve la distribución de la gasolina y les piden que les suministran directamente el combustible a ellos para poder seguir trabajando y llevando a la sardinas a cada uno de los venezolanos.

Alejandro Castillo

En : Noticias Nacionales