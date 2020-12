Penélope Casanola cierra el año con «Se te da»

Luego del éxito que obtuvo su anterior estreno «Lo bueno», la cantante bilingüe cubana residenciada en Miami, Penélope Casanola, estrenó su último tema para cerrar el año con broche de oro titulado «Se te da».

«Se te da» se lanzó por todo lo alto en todas las plataformas digitales acompañado del videoclip oficial disponible en su canal de YouTube, con la dirección de su compatriota cubano Neiver Álvarez bajo el concepto de performance, la artista es el centro de atracción del audiovisual rodeada de bailarines y transmitiendo la sensualidad como en cada uno de sus vídeos.

Con «Se te da» producida por Bladimir Companioni y Nando Pro, este último productor de Gente de Zona, Penélope sigue afianzando su internacionalización y el mensaje positivo que rompen las líricas sexistas que destacan en el género urbano actualmente, siempre con aires de renovación y una sonoridad más fresca.

Penélope Casanola hasta el momento ha estado rompiendo récords y con «Lo bueno» no fue la excepción, ya que alcanzó casi el millón de visualizaciones en YouTube y «Se te da» será su nueva apuesta musical.

Todos los éxitos que estrenó Penélope Casanola este año respaldados por el sello discográfico y empresa de marketing digital Puntilla Music, como «Lo bueno» «Más allá» y ahora «Se te da», estarán disponibles en su primera placa discográfica que llevará su nombre de pila «Penélope» y se estrenará en el año 2021.

Penélope para el próximo año seguirá llevando su música a otras fronteras con sus influencias musicales del pop americano y el R & B y no cabe duda que «Se te da» es el abrebocas de lo que prepara para su carrera musical.

