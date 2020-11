Peruano xenófobo atacó a un Venezolano: «¿Quieres que te mande de un golpe a tu puto país?»

Un horrible caso de xenofobía se dió en Lima, Perú; donde un venezolano repartidor de comidas (delivery) de una reconocida empresa de entregas fue insultado por un ciudadano de esa nación. El video se difundió por las redes sociales y se viralizó a tal punto que el atacante fue multado y tuvo que pedir disculpas públicas al trabajador venezolano que en ningún momento se inmutó y respondió sus ataques xenófobos.

En un momento le dijo al muchacho venezolano: «Quieres que te mande de un golpe a tu puto país»?…



Aquí las disculpas fingidas de este elemento xenófobo.. Se le nota en su actitud que es posible que posteriormente ataque a otros venezolanos..

Guillermo Miranda, quien insultó a un joven repartidor venezolano en Perú, pide disculpas por su actitud, luego que se “viralizara” el vídeo donde se ve el trato que le dio al trabajador de “Rappi”. #18nov vía @VeneNewsPeru pic.twitter.com/IdR670W3rk — Sergio Novelli (@SergioNovelli) November 18, 2020

¿Este engendro al parecer no sabe que cientos de miles de sus compatriotas históricamente han migrado a Venezuela antes que llegara el socialismo y después también, que los venezolanos los recibieron con los brazos abiertos y que muchos llegaron a ser grandes empresarios ?, solo cuando el país petrolero ha caído en desmedro su economía por la mala gestión gubernamental, es señalado de exportar pobres cómo desde Estados Unidos hasta la Patagonia los xenófobos aluden.

Pero ocurre y sucede que estos «pobres» cómo ellos afirman, emigran de Venezuela con títulos de pre o postgrado debajo del brazo, una emigración altamente capacitada y muchos de estos repartidores son científicos, médicos, educadores, abogados, ingenieros y pare usted de contar… cosa que los países donde llegan no saben aprovechar y los venezolanos altamente capacitados, mucho más que el promedio de los países que los reciben, terminan haciendo un empleo diferente al de su carrera..

Un caso especial es Chile, que ha acogido a gran cantidad de profesionales venezolanos que han ido a llenar las vacantes que sus propios ciudadanos no ocupan, tal es el caso de los médicos en las provincias chilenas.

Redacción NotiActual.

En : Insólito