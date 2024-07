Alerta!, La Peste Negra una Enfermedad que diezmó a la humanidad en la edad media se esparce como pólvora en EEUU

La Peste Negra una Enfermedad que diezmó a la humanidad en la edad media se esparce como pólvora en EEUU, lo peor es que se ha convertido en endemica en varios estados de la unión americana y el gobierno no da una solución definitiva a algo tan grave y de tan alta tasa de mortalidad.

La peste negra, también conocida como la Muerte Negra o la Gran Mortandad, fue una pandemia de peste bubónica que azotó a Eurasia y el norte de África entre mediados del siglo XIV y principios del XV. Se considera una de las pandemias más mortales de la historia de la humanidad, con un número de víctimas estimado entre 75 y 200 millones de personas, lo que representa entre el 30% y el 60% de la población de Europa en ese momento.

Causas y transmisión:

La peste negra fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmite a los humanos a través de la picadura de pulgas infectadas. Estas pulgas generalmente viven en roedores, como ratas y ardillas, que actúan como reservorios de la bacteria.

Síntomas:

Los síntomas de la peste negra varían según la forma de la enfermedad. La forma más común, la peste bubónica, se caracteriza por la inflamación de los ganglios linfáticos (bubones), generalmente en la ingle, las axilas o el cuello. Otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. En algunos casos, los bubones pueden supurar o romperse.

Impacto:

La peste negra tuvo un impacto devastador en las sociedades de Eurasia y el norte de África. Además de la enorme pérdida de vidas humanas, la pandemia provocó una grave disrupción social, económica y política. Las ciudades se despoblaron, el comercio se interrumpió y la producción agrícola disminuyó. También hubo un aumento de la violencia, la paranoia y el fanatismo religioso.

LA SITUACIÓN ACTUAL CON LA PESTE NEGRA EN EEUU.

Las autoridades sanitarias de Colorado han confirmado un caso de transmisión humana de peste bubónica en el condado de Pueblo, en el sur del estado, el tercer caso de la enfermedad en 2024 tras los 4.

4 casos detectados en Oregón en febrero y en Nuevo México en marzo.

Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Pueblo (Pdph), un residente resultó infectado con Yersinia pestis, la causa de la enfermedad, cuya ubicación o modo de infección se desconoce.

El paciente fue hospitalizado la semana pasada y su condición ha mejorado desde entonces, según el portavoz del PDPH, Trysten García.

Detectados cada año Cada año se detecta un promedio de sólo siete casos de peste bubónica en los Estados Unidos.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el último brote en el país se produjo en Los Ángeles en la década de 1920, con unas 30 muertes confirmadas.

Debido a que la peste bubónica (conocida como peste bubónica) es endémica tanto en el sur de Colorado como en grandes áreas de la parte occidental del país (Arizona, California, Nevada, Nuevo México y Oregón), no es posible determinar cómo se produjo la infección ocurre, aunque la forma más común es que las pulgas infectadas salten de los roedores a los humanos.

Sin embargo, según los CDC, la transmisión también puede ocurrir si una persona simplemente toca la piel de un animal infectado (generalmente una rata o un perro de las praderas) o tose sobre estos animales.

Además, las personas pueden infectar a otros al toser. Pdph pide a los dueños de mascotas que no les permitan perseguir roedores ni adentrarse en colonias de perritos de las praderas.

Además, advierte que los collares antipulgas no necesariamente son efectivos contra las pulgas infectadas por la peste, por lo que se recomienda que las personas eviten dormir junto a sus mascotas.

“La peste se puede tratar exitosamente con antibióticos, pero las personas infectadas deben ser tratadas rápidamente para evitar complicaciones graves o la muerte”, dijo Alicia Solís, directora de Pdph.

No existe vacuna para esta enfermedad, que puede ser mortal (como les pasó a las personas infectadas en Nuevo México) si no se trata a tiempo, ya que las bacterias que causan la peste pueden contagiar los pulmones (peste) o la sangre.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiendo del país y de otros factores, entre el 30 y el 60 por ciento de las personas infectadas por la peste mueren.

Los síntomas pueden desarrollarse después de un período de incubación de un día a una semana, según la OMS.

Estos síntomas son fiebre repentina y escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, náuseas y vómitos, e inflamación de los ganglios linfáticos, llamados glándulas mamarias, que dan nombre a la forma más común de esta enfermedad.

La peste bubónica o peste negra causó alrededor de 50 millones de muertes en Europa en el siglo XIV, seguida de epidemias en China y la India.

Según la OMS, actualmente la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú son los tres países con mayor incidencia de peste endémica.

