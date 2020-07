Pía Páez nominada en la 8va edición de los Premios Pepsi Music.

Artista y álbum Alternativo

Recientemente Pía Páez nos sorprendió con el lanzamiento de “Mucha Mujer”, un tema con sonido R&B que llegó de la mano de un video grabado en la ciudad de New York. En el mes de julio de 2020, celebramos la nominación en los Premios Pepsi Music para la categoría Alternativo de esta cantante venezolana que no para de generar buenas noticias.

Radicada en Estados Unidos desde hace 4 años; Pía Páez no deja de crear contenido musical. En el 2019 lanzó “Tú y Tu Lado Oscuro”. Un álbum cargado de una poesía que explora en el español y el portugués, conjugado con la diversidad de sonidos, géneros y ritmos. Este disco nos habla de las formas más sutiles de autodestrucción generadas por el amor al sobrepasar sus límites. Sus temas narran una sola historia, que es el reflejo de situaciones vividas por la artista.

En el 2020 nos sorprende con “Mucha Mujer”, un tema empoderado con sonidos 100% R&B. Aunque ya habíamos visto el lado urbano de Pía en sus colaboraciones con el rapero venezolano Budú y la banda Caseroloops; con este track, Pía nos da indicios de que seguirá sorprendiéndonos con su free-flowing artístico sin límite de idiomas, géneros y ritmos que exploran a menudo perspectivas femeninas y románticas, siempre con aires de reinvención.

Su reciente tema viene junto a un video que es dirigido por Solene Moreau y forma parte de este nuevo rumbo musical que explora esta cantante y compositora venezolana, que hoy celebra ser parte de la 8va edición de los Premios Pepsi Music de su país.

8va Edición PREMIOS PEPSI MUSIC

NUEVO VIDEO

“Mucha Mujer”

