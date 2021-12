Pierre Hachar, Jr., el abogado de entretenimiento que todo artista debe conocer

Desde su experiencia y conocimiento, Pierre Hachar Jr. educa a los artistas sobre el negocio de la música en YouTube desde donde revela tips, secretos y herramientas para triunfar en la industria.

Pierre Hachar, Jr. es un abogado de entretenimiento con más de 11 años de experiencia en su profesión y con más de 20 años al servicio del negocio de la música. En los últimos tres años ha sido nombrado entre los abogados más importantes de la música por la revista Billboard en Estados Unidos de manera consecutiva. Actualmente, es el fundador de The Hachar Law Group, bufete de abogados situado en Miami, Florida.

Gracias a su experiencia y conocimiento, Pierre realiza contenido en sus redes sociales donde ofrece consejos, información, secretos y herramientas de la industria de la música para ayudar a la comunidad creativa a proteger sus creaciones y alcanzar sus metas.

«Siendo abogado de entretenimiento, ayudo a mis clientes con sus contratos con disqueras, marcas, editoras y giras, entre otros. No solo en asegurar que se está optimizando el negocio como debe ser, sino también guiando y educando a cada uno de ellos», comenta Pierre.

A través de sus redes sociales, Pierre ofrece información valiosa acerca de leyes en el ámbito de los negocios de la música para que los artistas, productores, managers y compositores que no necesariamente tienen acceso a un abogado, puedan aprender aspectos claves del negocio.

La música tiene mucho que ver con la propiedad intelectual, por esa razón, una carrera musical puede durar años privada de la libertad de expresión si llega a ser manejada por manos equivocadas. Los abogados se deben contratar antes de que comiencen los problemas, no después.

«No conozco un solo artista grande que no tenga un abogado. Los abogados no solo te dan conocimiento y la guía necesaria para proceder, sino que ya conocen los problemas que pueden llegar a surgir y esa experiencia es muy valiosa», agrega Hachar quien ha tenido la oportunidad de trabajar junto a grandes estrellas de la música mundial como Chayanne, Justin Quiles, Gente de Zona, Bryant Meyers, Alex Sensation, entre otros.

Su bufete de abogados cuenta con un equipo de profesionales quienes se encargan de ofrecer representación global a sus clientes. Un artista puede tener muchas inquietudes, procesos y problemas los cuales no pueden ser manejados por un solo abogado. The Hachar Law Group tiene departamentos encargados de manejar procesos de inmigración, litigio, propiedad intelectual, leyes familiares y leyes de testamentos para ofrecerle los recursos y la protección que los clientes necesitan para fortalecer su carrera.

Para Pierre «es importante involucrarse en todos los aspectos de la carrera de los artistas para ayudarlos a organizar sus equipos con eficacia. Muchas veces vienen a donde nosotros para conectarlos con personas dentro de la industria que puedan agregar valor a sus carreras. Crear sociedades es un aspecto relevante de nuestro trabajo y cuando un artista tiene éxito, más necesitan de nosotros para estar seguros que están capitalizando su éxito».

«En el negocio de la música se puede lograr mucho éxito si trabajas con ética, disciplina y con asesores de confianza. Los artistas deben buscar representación de un abogado que entienda sus metas y aspiraciones para que los pueda guiar y brindar información concreta», puntualiza.

Pierre Hachar, Jr. comenzó su carrera en Berklee College of Music y se graduó de negocios de música de la Universidad de Miami. Tiempo después se graduó de St. Thomas School of Law como abogado y está licenciado como abogado en la corte estatal de Florida y la corte federal de Estados Unidos.

