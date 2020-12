El joven italiano se prepara para el estreno de su primer álbum ‘Fake Love’.

Todo parece indicar que en el año 2021 el nombre del joven cantautor PietroAxion va a sonar en toda España y gran parte de América Latina, quien a ritmo de trap y dancehall anuncia el estreno de su primer álbum ‘Fake Love’.

Pietro Barbato nació en Nápoles, tiene 19 años y su debut oficial lo realizó en noviembre de 2019 con el tema Pegaíta, le siguió Ignorante y otras 2 canciones estrenadas recientemente, donde se puede apreciar el potencial de “PietroAxion”, como se hace llamar artísticamente.

Su último tema «Enfocao» es la prueba de su nueva esencia, con una mezcla de ritmos y letras con un enfoque totalmente comercial. Este cuarto sencillo promocional logró llevar al músico a un gran punto de su carrera como debutante, sobrepasando el éxito de su primer single. Escaló al Top 50 hits de reggaetón España y Top 1 en la ciudad de Valencia.

El tema viene acompañado de un videoclip que continúa posicionándose en la lista de Tendencias de YouTube y deja altas las expectativas ante el que puede ser uno de los mejores álbumes del año 2021.

Actualmente, los temas de Pietro cuentan con miles de reproducciones en plataformas digitales, motivo que lo ha hecho mantenerse trabajando en un segundo álbum con sonidos más frescos y una calidad de audio al nivel de los grandes artistas.

ndp

Oskar Torres

Pietroaxion, La Joven Promesa Del Trap Latino Continúa “Enfocao” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa