Piña lanza un nuevo single cargado de RIESGO

RIESGO es el nuevo sencillo promocional del venezolano Santiago “Piña” Vera. Un tema que viene junto a Ananá, quien le da el toque perfecto a esta colaboración. Disponible desde ¡YA! en todas las plataformas digitales, RIESGO ft. Ananá, es la canción perfecta que describe las ganas de iniciar una buena historia.

Continuando con sus lanzamientos musicales, este joven artista caraqueño nos presenta un segundo single que se baila y se disfruta desde el comienzo. RIESGO, llega con ese sonido bossa que nos invita a degustar cada melodía. Con música y letra del mismo Piña, este single le da continuidad a 903 Macuto, su sencillo debut, el cual sorprendió, desde los primeros días de su lanzamiento, a músicos y especialistas musicales del país.

RIESGO te conecta con la tranquilidad de un amor romántico que apenas comienza. Es una historia que nos regala un momento para viajar a nuestros mejores recuerdos. Su autor lo describe como “Sabroso, tranquilo, cálido”. En palabras textuales de Piña, este tema es “Cronológicamente previo a 903 Macuto. Es el momento en que se empieza a asumir el salto al vacío, esperando lo mejor con una persona. Habla de asumir el riesgo sin pensar mucho en lo que puede pasar. Disfrutarlo porque, al final, no hay nada que perder”.

El lanzamiento de esta nueva canción se hizo oficial en las redes sociales del artista, y lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales. ¡PRONTO! tendremos más noticias de Piña: El músico nos promete un tercer sencillo, acompañado de su EP “Días Lluviosos”, para este 2021.

