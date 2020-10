Piña nos regala música con aire playero

Santiago “Piña” Vera, debuta en la escena musical venezolana con “903 Macuto”, un tema y video lyric que llega para contagiarnos de una energía divertida y transformadora con sonidos del indie/pop en español. Piña es el nombre de este proyecto musical que de entrada nos regala un viaje a la playa rodeados de amigos y de ese mágico instante en el que coincidimos con una persona especial. Disponible en todas las plataformas digitales, “903 Macuto”, es solo el inicio de un camino que apenas comienza.

Con influencias de Jorge Drexler, Jack Johnson, Vicente Garcia y George Ezra, Piña llega este Octubre de 2020 con buenas noticias. “903 Macuto”, es el primer sencillo promocional de una serie de lanzamientos que promete el joven músico caraqueño. Con letra y música del mismo Santiago Vera, este single está producido por Santiago De La Fuente junto a Fernando Bosch en la producción de voces, cuenta con la mezcla de Carlos Angola y el master de Marcel Fernández.

Para este sencillo, Piña, viene acompañado de importantes músicos de la escena musical: Rudy Alisetti [Batería], Santiago De La Fuente [Guitarra 1], Luis Mesa [Guitarra 2], Antonio Romero [Bajo], Carlos Gonzales [percusión], Nico Boada Rossi [Órgano], Macu Rodriguez [coros].

“903 Macuto” llega para llenar nuestros días nublados de color, junto a un video lyric con el arte de Ariana Vallenilla y Mariana Ortega. Piña, con este lanzamiento, nos regala esa sensación de viajar a través de la música con solo cerrar los ojos y dejarte llevar. En palabras del artista “Con este tema quiero transmitir que no hace falta estar en la playa para sentirte en ella. El concepto general de este proyecto es darle color a los días nublados…”.

Para el 2021 disfrutaremos de una serie de lanzamientos de este artista, quien promete cerrar esta etapa con un EP titulado “Días Lluviosos”. Mientras tanto, la invitación es para escuchar esta nueva propuesta musical que, de entrada, ya nos mantiene conectados a Piña.

Disfruta de 903 Macuto -video lyric-

En : Gente